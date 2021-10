Coraz więcej ładowarek wielkiej mocy na polskich drogach

Od 15 października na MOP Olsze Wschód oraz Olsze Zachód przy autostradzie A1 kierowcy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z szybkich ładowarek, zapewniających moc do 350kW. To siedmiokrotnie więcej niż oferują dotychczasowe ładowarki zlokalizowane przy autostradach (50kW). To wspólne przedsięwzięcie Shella i Ionity. Wkrótce pojawią się kolejne takie stacje.