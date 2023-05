Cupra napędza wyniki Seata. Widac duży wzrost

Seat ogłosił wyniki za I kwartał 2023 r. Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 144 mln euro, o 139 mln euro więcej niż rok wcześniej. Jak wskazuje, to zasługa marki Cupra, wraz z którą firma sprzedała w sumie 125 tys. samochodów przez pierwsze 3 miesiące tego roku.

Hiszpański producent samochodów, Seat, ogłosił wyniki za I kwartał 2023 r. Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 144 mln euro, co oznacza wzrost o 139 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem. Obroty spółki zanotowały wzrost o 48 proc., osiągając poziom 3,6 mld euro. Te liczby są zasługą marki Cupra, która przyczynia się do zwiększenia rentowności całego przedsiębiorstwa.

Od wprowadzenia na rynek w 2018 r., Cupra sprzedała ponad 300 tys. samochodów. W 2022 r. osiągnęła obroty w wysokości 4,4 mld euro, co stanowi około 40 proc. całkowitej wartości firmy, czyniąc ją jedną z najszybciej rozwijających się marek w Europie i Hiszpanii.

W I kwartale 2023 r. sprzedano 46,6 tysięcy sztuk modeli Cupra, co stanowi wzrost o 83 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Najpopularniejszym modelem marki jest Cupra Formentor, którego sprzedaż w okresie od stycznia do marca 2023 r. wyniosła 28 tys. sztuk. Cupra zanotowała także wzrost popytu na elektryczny model Cupra Born, którego dostawy wzrosły czterokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r.

Łącznie dostawy pojazdów marki Seat i Cupra osiągnęły poziom 125 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do poprzedniego roku.