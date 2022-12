Czarne chmury nad samochodami elektrycznymi. Pada coraz więcej trudnych pytań

Elektromobilność znowu znalazła się na rozdrożu. Niższe koszty eksploatacji miały rekompensować wysokie koszty zakupu aut EV, ale przestają. Rosnące ceny prądu mogą zmniejszyć zainteresowanie tymi samochodawmi. Inflacja, rosnące ceny i obawa przed recesją nie pomagają.

W Szwajcarii mamy dwugłos – jedni wskazują, że samochody elektryczne to tylko 0,4 proc. całkowitego zużycia energii w kraju, drudzy, że każdy zużywa rocznie dwa razy tyle co gospodarstwo domowe.

Ceny energii powodują wzrost kosztów ładowania, nisko starają się je trzymać sieci producentów aut – zależy im na utrzymaniu atrakcyjności elektryków.

W Polsce na razie jest… taniej. Trudno jednak powiedzieć, czy tak samo będzie w przyszłym roku.

W połowie grudnia parlament Szwajcarii ma obradować nad planem działania w sytuacji przerw w dostawie energii elektrycznej czy też zmniejszonej podaży prądu. Plan przewiduje 4 fazy coraz ostrzejszych ograniczeń w wykorzystywaniu różnego rodzaju urządzeń i technologii wykorzystujących energię elektryczną.

Na potrzeby tego artykułu najbardziej interesuje nas faza 3, w której ograniczeniom zostaną poddane także samochody elektryczne. Ich właściciele będą mogli odbywać tylko „absolutnie konieczne podróże” – do pracy, lekarza czy na zakupy.

Część zwolenników aut spalinowych już się cieszy, a miłośnicy elektryków narzekają na dyskryminację. Do tych ostatnich dołączył także Andreas Burgener, dyrektor szwajcarskiego stowarzyszenia importerów samochodów Auto Schweiz. - Nie może być tak, że sauny i jacuzzi w kurortach będą działać 7 godzin dziennie, podczas gdy goście nie będą mogli do nich dojechać swoimi samochodami elektrycznymi. To absurd – stwierdził Andreas Burgener. Dla przypomnienia – w planie ograniczeń na wypadek dużego niedoboru energii przewidziano możliwość poruszania się samochodem elektrycznym w ściśle określonych, niezbędnie koniecznych celach. Wyjazd do kurortu na narty czy do SPA raczej do koniecznych się nie zalicza.

Nabywcy dwa razy się zastanowią, zanim wybiorą elektryka

Burgener uważa, że w obliczu takich przepisów potencjalni nabywcy elektrycznych aut dwa razy się zastanowią, czy je kupować. – A w tym samym czasie nasi członkowie muszą płacić kary, jeżeli nie uzyskają wyznaczonych limitów emisji CO2, ustanowionych przez ten sam federalny rząd – mówi Andreas Burgener.

Dla samochodów spalinowych jedynym ograniczeniem będzie… zmniejszenie prędkości na autostradach do 100 km/h. To oczywiście stowarzyszeniu też się nie podoba, bo zmniejszenie o 20 km/h dozwolonej prędkości odbije się zdaniem AS na punktualności i czasie realizacji zleceń np. przez firmy kurierskie, logistyczne czy rzemieślników, muszących dojechać na miejsce świadczenia usług.

Według władz ograniczenie prędkości ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa, aby nie brakło go dla spalinowych generatorów prądu, które ruszą w wypadku blackoutu. Szwajcarzy badając w 2014 roku gotowość struktur państwa na wypadek przerw w dostawach energii, zauważyli problemy, jakie brak zasilania stwarza dla służb mundurowych, ratowniczych czy służby zdrowia. Obiekty użyteczności publicznej, takie jak komisariaty policji czy szpitale, zostały wyposażone w generatory.

Dla jednych - ułamek całości, dla innych dwa razy tyle co dom

Andreas Burgener uważa, że ograniczenia dla aut elektrycznych nie mają sensu, bo w ubiegłym roku konsumpcja energii ok. 70 000 elektrycznych aut jeżdżących po szwajcarskich drogach była szacowana przez Federalne Biuro Energii na 0,4 proc. całości potrzeb Szwajcarii.

Rząd patrzy na to jednak inaczej – przeciętny samochód elektryczny przejeżdżający rocznie 20 000 km zużywa 4000 kWh, czyli niemal dwa razy więcej, niż potrzebuje na rok statystyczne szwajcarskie gospodarstwo domowe.

W Szwajcarii hamulcem dla rozwoju elektromobilności mają być przepisy, a w Wielkiej Brytanii ceny energii. To pewna nowość, bo wiosna i częściowo lato upłynęły na internetowych przechwałkach, jak tanio można jeździć samochodem elektrycznym. To był okres, w którym ceny paliw skoczyły w górę, a ceny energii dopiero szykowały się do skoku. Kiedy już ruszyły, kierowcy elektrycznych aut zaczęli zauważać wzrost cen w ładowarkach i domowych rachunków za energię.

W Europie ceny ładowania idą w górę, często o kilkadziesiąt procent

Serwis Guardian już w maju alarmował, że koszty ładowania w domowych ładowarkach wzrosły nawet o 43 proc., a w ładowarkach na drogach o 25 proc. W końcu września brytyjska firma RAC, zajmująca się głównie pomocą drogową i ubezpieczeniami, informowała, że w ciągu 4 miesięcy koszty ładowania w szybkich ładowarkach publicznych wzrosły o 42 proc.

Irlandzka sieć ESB w tym roku już dwukrotnie podnosiła ceny, które z pierwotnych 0,268-0,37 euro wzrosły do 0,563-0,682 euro za 1 kWh.

Podwyżki cen w różnych sieciach zapowiada niemiecka prasa. Sieć ładowania należąca do niemieckiej firmy energetycznej EnBW od 1 stycznia przyszłego roku podnosi ceny o jedną czwartą. W górę pójdą też ceny innych sieci, którym EnBW dostarcza energię elektryczną, np. ADAC e-Charge. Podwyżki cen ma już za sobą sieć Tesli, która ostatnio zaczęła znowu obniżać ceny ładowania. Wygląda na to, że najniżej będą trzymać swoje ceny sieci ładowania należące do koncernów motoryzacyjnych, co może być elementem polityki firmy, która nie chce podwyżkami obniżać atrakcyjności aut, które już samą ceną zakupu wciąż nie są atrakcyjne.

Niższe koszty eksploatacji miały rekompensować koszty zakupu - przestają

Koncerny motoryzacyjne od lat powtarzają, że co prawda samochody elektryczne są o kilkadziesiąt procent droższe od spalinowych, ale ich eksploatacja, m.in. właśnie przez ceny energii, jest tańsza, więc w perspektywie wykorzystywania samochodu przez kilka lat elektryki bardziej się opłacają niż spalinowe. Znaczący wzrost cen energii, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, zjada tę przewagę. Część analityków uważa, że połączenie wzrostu cen samochodów, kosztów ładowania, inflacji i obaw przed kryzysem gospodarczym może znacznie przyhamować rozwój elektromobilności, spychając samochody elektryczne znowu w stronę „zabawek dla bogatych”.

To może być jedną z przyczyn, dla których sieci ładowania należące do koncernów motoryzacyjnych najmniej chętnie podnoszą ceny. Serwis Wysokie napięcie wskazuje, że w Polsce ceny w ładowarkach sieci należących do Volkswagena i Audi od miesięcy pozostają stałe. Orlen na razie tylko raz zmieniał ceny i to w dół. W górę poszły od listopada stawki w punktach sieci GreenWay, ale póki co klienci raczej odczują obniżkę ze względu na obowiązujące do końca roku rabaty.

W Polsce chwilowo nawet taniej, ale przyszły rok straszy

Serwis wylicza, że dzięki temu koszt przejazdu samochodem elektrycznym jest niższy niż spalinowym i szacuje, że w przyszłym roku nadal tak pozostanie. Zwraca przy tym uwagę na podstawową rzecz – po panicznym skoku cen spotowych, które w sierpniu były dwukrotnie wyższe niż w styczniu, mamy do czynienia ze spadkiem do zimowych poziomów. Oczywiście ceny zapewne za chwilę znowu wzrosną, ale według tego serwisu, już nie tak mocno.

Nie da się jednak ukryć, że ceny energii elektrycznej w całej Europie są znacznie wyższe niż przed rokiem i nic na razie nie zapowiada rzeczywistej, długoterminowej obniżki tych cen. Widmo recesji i wojna surowcowa Rosji z resztą świata powodują, że wszystkie ceny idą w górę. Jest więc spore zagrożenie, że spadnie nie tylko sprzedaż aut elektrycznych, ale nowych aut w ogóle – to zwykle jedna z pierwszych oznak rozpoczynających się kryzysów – użytkownicy samochodów wstrzymują sią z decyzją zamiany ich na nowsze, bo to oznacza spore wydatki, których w kryzysowych czasach lepiej uniknąć.