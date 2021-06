Czas na latające samochody. Jest już prototyp baterii

Roboty i latające samochody były obietnicami na miarę XXI wieku. Zamiast tego mamy autonomiczne odkurzacze. Teraz zespół naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii bada wymagania dla elektrycznych pojazdów pionowego startu i lądowania (eVTOL) oraz projektuje i testuje potencjalne źródła zasilania bateryjnego.

"W normalnych warunkach, trzy atrybuty niezbędne dla akumulatora eVTOL działają przeciwko sobie", powiedział Wang. "Wysoka gęstość energii ogranicza szybkie ładowanie, a szybkie ładowanie zwykle zmniejsza liczbę możliwych cykli ładowania. My jednak jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkie trzy cechy w jednym akumulatorze".Jednym z całkowicie unikalnych aspektów latających samochodów jest to, że baterie muszą zawsze zachowywać pewien ładunek. W przeciwieństwie na przykład do baterii telefonów komórkowych, które działają najlepiej, gdy są całkowicie rozładowane i ponownie naładowane, bateria latającego samochodu nigdy nie może się całkowicie rozładować w powietrzu. W akumulatorze latającego samochodu zawsze musi istnieć margines bezpieczeństwa.Gdy akumulator jest pusty, wewnętrzny opór ładowania jest niski, ale im wyższy jest pozostały ładunek, tym trudniej jest wtłoczyć do akumulatora więcej energii. Zazwyczaj ładowanie spowalnia się w miarę napełniania się akumulatora. Jednak dzięki podgrzaniu akumulatora, ładowanie może trwać od pięciu do dziesięciu minut.Czytaj też: Auta elektryczne sprzedawane jak sprzęt AGD "Mam nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy pokaże, że nie potrzebujemy kolejnych 20 lat, aby w końcu pojawiły się latające pojazdy", powiedział Wang. "Wierzę, że wykazaliśmy, że eVTOL jest komercyjnie opłacalny".