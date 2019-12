Czechy i Słowacja potrzebują inwestycji i przekwalifikowania kadry motoryzacyjnej

Rewolucja elektromobilności i Przemysł 4.0 redefiniują pracę zakładów w Europie Środkowo-Wschodniej. Branża w naszym regionie musi się przystosować.

Strach zagląda w oczy? Są i odważni

Jako zwiastuny tych zmian można postrzegać kolejne decyzje takich marek jak Tesla, która ogłosiła budowę Gigafactory pod Berlinem . Ten zakład będzie nie tylko potężną inwestycja, ale i miejscem pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Co ważne, nie będą to pracownicy z doświadczeniem w składaniu samochodów spalinowych.Jak podkreśla Automotive News Europe, samochody elektryczne nie potrzebują tylu części, co ich spalinowe odpowiedniki. To zmusi wspomniane firmy w Czechach i na Słowacji do redukcji zatrudnienia i ,w skrajnych przypadkach, do przebranżowienia się.Rząd w Pradze oszacował, że 40 000 miejsc pracy zależy od produkcji silników u naszego południowego sąsiada. Aby zapewnić zatrudnienie na podobnym poziomie, potrzebna jest potężna akcja przekwalifikowania ludzi. Muszą, potocznie mówiąc, stać się z mechaników elektrykami. Nie mówiąc o tym, że cały łańcuch dostaw, na jakim polega przemysł motoryzacyjny, musi się zmieniać.- Chcą zmienić cały sektor - mówił Robert Kiml z Toyota Peugeot Citroen Automobile w Czechach. Jest przekonany, że nie tylko on się boi zmian elektromobilności. - Nie wiemy, czy inwestycje właśnie wdrażane się nam opłacają - dodał.O tym, że decyzje o kolejnych innowacjach są wdrażane, przekonaliśmy się w fabryce w Żylinie, gdzie Michal Labaj, kierownik zakupów, Kia Motors Slovakia, mówił WNP.PL: - Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia produkcji silników do hybryd, które obecnie sprowadzamy z Korei. Czekamy tylko na ostateczną decyzję. W przyszłym roku będziemy gotowi do produkcji samochodów w pełni elektrycznych. Roberto Di Stefano, szef e-mobilności w regionie EMEA w FCA (Fiat Chrysler Automobiles) mówił naszemu portalowi w listopadzie , już w kontekście polskich zakładów o zmianach:- Będziemy wchodzili mocniej w elektromobilność. Tychy również zostaną włączone w tę zmianę technologii. Sieć naszych dostawców się do tego przygotowuje. Problemem jest jednak wielkość przedsiębiorstw - niektóre są zbyt małe, żeby samodzielnie finansować konieczne inwestycje.W przyszłym roku pojawi się nowa generacja Fiata 500, dostępna wyłącznie z napędem elektrycznym. Pytanie, czy okaże się papierkiem lakmusowym całego elektromobilnego trendu.