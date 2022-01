Czekamy na 90 gigafabryk baterii

Rosnące po 30 proc. rocznie zapotrzebowanie na baterie ma w ciągu dekady doprowadzić do budowy około 90 nowych gigafabryk baterii. Najwięcej do zrobienia ma Europa. Produkcja baterii rośnie przy tym szybciej niż liczba pracowników przeszkolonych do pracy w tym segmencie.

Rynek cel bateryjnych ma według firmy McKinsey rozwijać się do końca dekady skokowo. Scenariusze jego rozwoju mówią o 410 mld dolarów wartości rynku.

W 2016 roku fabryki baterii średnio wytwarzały 2,5 GWh pojemności rocznie, a w 2019 już 7 GWh.

Fabryka baterii mogąca rocznie wyprodukować akumulatory o łącznej pojemności 30-40 GWh tworzy 3200 nowych miejsc pracy.

Przed nami konsolidacja branży

Wąskie gardła spowolnią wzrost