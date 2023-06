Części z Chin w polskim aucie wesprą Rosjan? Partner dla Izery staje się kłopotliwy

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wpisała na czarną listę firm wspierających Rosję chińskiego producenta samochodów Geely, który jest kluczowy dla powstania polskiego, elektrycznego samochodu – Izery.

Jeśli chińskie Geely trafiłoby na unijną listę firm objętych sankcjami, oznaczałoby to faktyczny reset rządowego programu w Polsce...

Na razie europejskie państwa decydują indywidualnie, czy „poprzeć” decyzję Ukraińców. W Polsce nie jest to takie ewidentne.

Budowa fabryki w Jaworznie ma ruszyć na początku 2024 roku. Półtora roku później pierwsze Izery mają już jeździć po polskich drogach.

W połowie listopada 2022 roku spółka ElectroMobility Poland (EMP) i największa prywatna chińska grupa motoryzacyjna Geely podpisały umowę licencyjną, w ramach której Geely udostępni polskiej spółce przeznaczoną dla samochodów elektrycznych platformę SEA (Sustainable Experience Architecture).

Polskie EMP jest pierwszą firmą spoza grupy Geely, która będzie mogła skorzystać z tej technologii.

Informacja o biznesowej współpracy była kołem ratunkowym dla rządowego projektu budowy polskiego e-samochodu.

- Zgodnie z planem pod koniec 2025 roku pierwsze egzemplarze Izery zjadą z linii produkcyjnej, a wiosną 2026 roku będą już jeździć po drogach - mówił podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Decyzja Ukraińców to być albo nie być polskiej Izery?

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) poinformowała właśnie, że chiński koncern motoryzacyjny Geely "nadal sprzedaje samochody w Rosji i płaci tam podatki, sponsorując rosyjską machinę wojenną".

"Kierownictwo firmy w żaden sposób nie potępiło agresywnej i niesprawiedliwej wojny Rosji z Ukrainą" - oświadczyła agencja NAZK na swojej stronie internetowej.

Zdaniem ukraińskich urzędników "sprzedaż Geely w Rosji podwoiła się w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku w porównaniu z ubiegłym rokiem".

Przedstawiciele notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie koncernu Volvo Cars, którego większościowym udziałowcem jest Geely (80 proc. głosów), bronią się, że filia firmy w Rosji została zlikwidowana i nie prowadzi już działalności na rynku rosyjskim. Tyle że sprzedaż samochodów w Rosji kontynuuje sam Geely Holding. Tego już Volvo Cars nie chce komentować.

W Polsce „business as usual”. Izera jedzie dalej

Zapytaliśmy przyszłego producenta polskiej Izery, co z dalszą współpracą z chińskim Geely w tej sytuacji.

- Tej informacji nasza spółka nie komentuje. Przypomnę, że - wybierając naszego partnera technicznego, który dostarczy nam platformę samochodu - kierowaliśmy się przede wszystkim jakością i dojrzałością technologii, którą pozyskujemy. Ważna była także dla nas perspektywa długofalowej współpracy i współdzielenia łańcucha dostaw - informuje Paweł Tomaszek, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w ElectroMobility Poland.

Budowa fabryki w Jaworznie w województwie śląskim złapała poważne opóźnienia. Mimo to EMP zapewnia, że prace nad projektem budowlanym oraz nad uzyskaniem zgód środowiskowych trwają. Pierwsze prace mają ruszyć na początku 2024 roku.

Trudna decyzja przed nami... Zobaczymy, co zrobi Unia Europejska

- Stawianie dzisiaj na Chińczyków, w kontekście wojny oraz konfliktu na linii USA-Chiny, jest po prostu ryzykowne. Jeżeli w Ukrainie, która cały czas się broni, coś zostało wpisane na czarną listę, to musimy brać to bardzo poważnie pod uwagę. Nie możemy z jednej strony pomagać Ukrainie, a na innym polu działać jej wbrew - ocenia Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej z Jaworzna.

Jak podała publiczna stacja Szwedzkie Radio, rezygnację z samochodów Volvo (marka należy do chińskiego Geely - red.) rozważają siły zbrojne Szwecji, a także region Vaestra Goetaland, obejmujący miasto Goeteborg, skąd wywodzi się i ma główną siedzibę Volvo.

- Jeśli byłaby to decyzja podjęta na szczeblu unijnym, to wtedy bezwzględnie musielibyśmy się do niej stosować. W obecnej sytuacji to indywidulane decyzje państw. To kwestia tego, w jakim stopniu powinniśmy być tożsami z decyzjami przedstawicieli władz Ukrainy - podkreśla Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister transportu w rządzie tej partii.