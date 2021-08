Czesi mają u siebie lit, więc chcą robić baterie

Czeski CEZ zapowiedział w ubiegłym roku ponowne otwarcie kopalni, w której wydobywało się m.in. lit, a także zamiar produkowania baterii. Kiedy okazało się, że w Europie Środkowo-Wschodniej taki właśnie zakład zamierza stawiać Volkswagen, nasi południowi sąsiedzi ruszyli do boju o tę fabrykę. Na stole - miliardy koron.

CEZ szuka partnerów do produkcji baterii

Szacuje się, że całość inwestycji w fabrykę, której finalne moce produkcyjne mają sięgnąć 40 GWh rocznie (ale mogą być rozwinięte nawet do 55 GWh), może sięgnąć 52 mld koron, czyli ok. 2,4 mld euro.Minister Karel Hawliczek wspomniał o co najmniej jednym tego typu zakładzie, bo Czesi rozmawiają nie tylko z Volkswagenem, ale także z LG i innymi firmami. CEZ jesienią ma zawęzić grono potencjalnych partnerów w budowie fabryki.- Przygotowujemy projekt wydobycia w Cínowcu litu, który mógłby zostać wykorzystany w fabryce baterii w kraju. W ramach rozważanego konsorcjum inwestorów moglibyśmy pełnić rolę dewelopera, który zapewni m.in. niezbędne grunty oraz zadba o dostawę energii i usług energetycznych – mówi Daniel Benesz.Zakładany przez CEZ łańcuch wartości związany z bateriami byłby uzupełniony także o ponowne wykorzystanie baterii "wycofywanych" z samochodów, i w końcu recykling tych, które nie będą już zdatne do wykorzystania.Czytaj także: Volkswagen zamierza zmniejszyć koszty produkcji baterii o połowę A miejsce na budowę fabryki? Czesi wskazują tu położony w Prunerowie teren po nieczynnej już elektrowni węglowej, którego atutem jest m.in. dobrze rozwinięta sieć połączeń kolejowych i drogowych.CEZ ma 51 proc. udziałów w spółce Geomet (ma wydobywać lit w Cynowcu) i zakładają objęcie 10 proc. udziałów w spółce produkującej baterie. Na tej podstawie grupa wyliczyła, że jej CAPEX związany z tymi działaniami będzie wynosił 2,9 mld koron rocznie w latach 2021-2025 i 0,2 mld koron w latach 2026-2030. Wynik EBITDA na tej działalności w roku 2025 ma sięgać około 1 mld koron, a w 2030 roku już się podwoić.