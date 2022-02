Czy polską klasę średnią stać na średniej klasy nowy samochód?

Czy przedstawiciel klasy średniej - definiowanej przez Polski Ład - może pozwolić sobie na kupno nowego auta tejże klasy, o szacunkowej wartości 140 tys. zł?

Analitycy firmy Carsmile postanowili sprawdzić, czy przedstawiciela polskiej klasy średniej stać na kupno nowego auta klasy średniej.

Konkluzja nie jest zbyt budująca - znaczna większość osób pracujących na etacie może na nowe auto wydać maksymalnie 100 tys. zł, mniej niż średnia cena nowego auta zarejestrowanego w grudniu w Polsce.

Ci zarabiający najmniej - 4,1 tys. zł na rękę - wybór nowego auta mają praktycznie znikomy.

Średnia cena nowego samochodu zarejestrowanego w grudniu 2021 wyniosła nieco ponad 140 tys. zł i była o 14 proc. wyższa niż rok wcześniej.



Odpowiedź na tytułowe pytanie jest więc nieco przygnębiająca - klasy średniej, według definicji Polskiego Ładu, nie stać na średniej klasy nowy samochód, zwłaszcza gdy mówimy tu o osobach pracujących na etacie.

Na jakie auta stać klasę średnią?



Aby sprawdzić, na jakie auto stać polską klasę średnią, analitycy Carsmile założyli, że osoba o najniższych dochodach (4 tys. na rękę) mogłaby wydawać na samochód maksymalnie 1000 zł brutto miesięcznie, użytkownik o średnim dochodzie (6 tys. netto) maksymalnie 1500 zł brutto miesięcznie, a użytkownik najlepiej zarabiający (7,5 tys. netto) maksymalnie 1800 zł brutto miesięcznie.



Wynik? Przedstawiciele klasy średniej otrzymujący z pracy na etacie ok. 7500 tys. zł na rękę, mogą sobie pozwolić na wybór jednego spośród około 30 modeli nowych aut dostępnych obecnie na rynku. Są to w większości pojazdy z segmentu B, w tym małe crossovery lub SUVy oraz nieliczne auta z segmentu C. Im niższy dochód, tym pole zakupowego manewru skromniejsze.



Poniżej grafika podsumowująca możliwości finansowe podatkowej klasy średniej jeżeli chodzi o kupno nowego auta: