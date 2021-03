Czy samochody elektryczne mogą ulec zapłonowi? Sprawdzamy, czy jest się czego bać

- Czasami plotka szerzy się bardziej niż ogień – uważają eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, którzy podsumowali przypadki pożarów elektrycznych aut na świecie i przekonują, że sytuacja jest lepsza niż w wypadku aut spalinowych. Jeżeli tak, to do siania plotek przykładają rękę także… producenci elektrycznych aut.

Samozapłon czy jednak działanie zewnętrznych czynników?

Producenci wzywają do serwisów

Na wypadek wypadku

Elektryki zabezpieczone przeciwpożarowo

Raport PSPA wskazuje, że samozapłony EV występują bardzo rzadko, a jeżeli już do nich dochodzi, wpływ na to mają najczęściej czynniki zewnętrzne. Przykładowo, 31 sierpnia 2018 r. w Guangzhou w Chinach samochód elektryczny Lifan 650 zapalił się spontanicznie i doszczętnie spłonął. Pożar zaczął się w dolnej części pojazdu, gdzie znajdował się akumulator. Dochodzenie wykazało, że samochód elektryczny był zanurzony w wodzie przez ponad 2 godziny po silnej burzy, która spowodowała wyciek wody do akumulatora. Później, gdy właściciel prowadził pojazd, wyciek ten mógł spowodować zwarcie wewnątrz akumulatora, co doprowadziło do ucieczki termicznej i w konsekwencji pożaru.- Samozapłony akumulatora pojazdu elektrycznego to sytuacje bardzo rzadkie, do których wystąpienia mogą przyczynić się czynniki zewnętrzne o charakterze ekstremalnym. W materiale opisaliśmy tego rodzaju sytuacje, podobnie jak inne, nierzadko zaskakujące, prawdziwe przyczyny pożarów samochodów elektrycznych, jakie ujawniły późniejsze dochodzenia – mówi Joanna Makola z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Według przywołanych przez PSPA statystyk obecnie samochód Tesla ma 1 na 2,5 miliona szans na zapalenie się podczas ładowania urządzeniem Tesla Supercharger. Dotychczas ładowarki tego typu były używane 2,5 miliona razy i istnieje tylko jeden raport dotyczący pożaru, który miał miejsce 1 stycznia 2016 r. na stacji superszybkiego ładowania w Gjerstad Norwegii.Odchodząc na chwilę od raportu PSPA nie sposób nie zauważyć, że na ryzyko samozapłonu zwracają czasem uwagę sami producenci aut, oczywiście także wskazując na pewne okoliczności lub uszkodzenia, które mogą do nich prowadzić.W tym roku Hyundai wezwał do serwisów ponad 80 tys. elektrycznych aut wyprodukowanych w latach 2018 – 2020 ze względu na ryzyko zapłonu baterii. Powodem miały być błędy popełnione przez producenta baterii. Jesienią ubiegłego roku General Motors wezwał do serwisu 70 tys. elektrycznych modeli Bolt, także ze względu na to samo ryzyko, spowodowane przez tego samego producenta baterii. W 2019 roku pół tysiąca elektrycznych SUV Audi E-tron musiało zjechać do serwisów by usunąć ryzyko pożaru baterii. Powołując się na ryzyko samozapłonu do serwisów swoje zelektryzowane auta w różnych latach wzywały także Ford i BMW.Wspomniana wcześniej NTSHA właśnie poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia dotyczącego niemal 2 mln hybrydowych Toyot RAV-4, w których zapłon w komorze silnika może spowodować 12-voltowy akumulator. Zanotowano 11 takich przypadków. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nagłe pojawienie się ognia to nie wynalazek samochodów elektrycznych – samozapłony i wezwania z tego powodu do serwisu zdarzały się także wcześniej samochodom spalinowym.Obawy budzi nie tylko możliwość samozapłonu, ale także pożaru na skutek zderzenia. PSPA przypomina przypadek Tesli S, która w 2017 roku rozbiła się z dużą prędkością na betonowej barierze na autostradzie Arlberg w Austrii. Pożar rozpoczął się w akumulatorze znajdującym się w przedniej części pojazdu, w miejscu uderzenia w betonową ścianę. Analiza konkretnych przypadków dowodzi, że do zapłonu EV dochodzi rzadko nawet przy zderzeniach z dużą prędkością. Przykładowo, w maju 2018 r. w stanie Utah, USA, samochód elektryczny zderzył się ze stojącym na czerwonym świetle wozem strażackim, przy prędkości 60 mil na godzinę (97 km/h). Do pożaru nie doszło, pomimo znacznych uszkodzeń pojazdu elektrycznego, powstałych w wyniku zderzenia czołowego.PSPA zwraca uwagę, że przeprowadzane na europejskim rynku przez niezależną organizację Euro NCAP crash-testy, w których samochody elektryczne są poddawane takim samym próbom jak spalinowe. „Wnioski płynące z testów wskazują, że EV nie tylko nie ustępują poziomem bezpieczeństwa swoim konwencjonalnym odpowiednikom, ale często wypadają od nich lepiej, zdobywając wyższe noty za ochronę pasażerów” – czytamy w komunikacie PSPA.Wyniki wspólnego projektu badań wypadków, które przeprowadziły DEKRA (Niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Pojazdów Samochodowych) oraz Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Getyndze, także według PSPA świadczą o wysokim poziomie bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych. W ramach projektu zeroemisyjne Renault Zoe oraz Nissana Leaf poddano bocznym i czołowym testom zderzeniowym z prędkościami znacznie przekraczającymi te, które są powszechne w standardowych testach zderzeniowych.Czytaj także: Volkswagen uruchomił recykling baterii PSPA podkreśla, że w testach schematy uszkodzeń samochodów typu BEV były porównywalne z pojazdami napędzanymi silnikami spalinowymi. „Systemy wysokiego napięcia samochodów elektrycznych były niezawodnie wyłączane w razie wypadku, a pożary nie wystąpiły nawet w przypadkach silnych odkształceń akumulatora trakcyjnego” – czytamy w komunikacie.Autorzy raportu PSPA zwracają uwagę, że akumulatory BEV są wyposażone w kompleksowy system zabezpieczeń przeciwpożarowych, który jest aktywny bez przerwy: zarówno, gdy samochód jest zaparkowany, jak i podczas jazdy oraz ładowania. System zabezpieczeń obejmuje m.in. układ chłodzenia chroniący przed przegrzaniem akumulatora oraz wzmocnioną obudowę ochronną zapobiegającą uszkodzeniom mechanicznym. Zapora ogniowa, która oddziela moduły akumulatora, ogranicza potencjalne szkody i zabezpiecza pozostałe podzespoły pojazdu przed zapłonem. Ryzyko pożaru minimalizują także system awaryjnego wyłączania wysokiego napięcia oraz obwód, który w czasie postoju separuje napięcie akumulatora od reszty instalacji elektrycznej pojazdu.- Czy samochody elektryczne mogą ulec zapłonowi? Tak, podobnie jak każdy pojazd mechaniczny. Czy zdarza się to częściej niż w przypadku samochodów spalinowych? Statystyki temu przeczą. Rozwój elektromobilności na szerszą skalę jest nowym trendem. Pożary samochodów spalinowych są tak powszechne, że – nie licząc skrajnych przypadków – nie stanowią nośnego tematu. Pożary EV, których na drogach jest jeszcze stosunkowo niewiele, traktuje się jako sensację i nagłaśnia w mediach. Podobnie jak informacje o samozapłonach i wybuchach smartfonów. Zamiast kierować się w tej kwestii niesprawdzonymi pogłoskami, warto bazować na faktach, a te przemawiają na korzyść samochodów elektrycznych – podsumowuje Jan Wiśniewski.