Czy sieć wytrzyma przesiadkę na elektryki?

Do 2030 roku liczba zeroemisyjnych pojazdów zwiększy się z 5 do 65 milionów, a w przeciągu kolejnych pięciu lat podwoi się - do 130 mln aut. To bezprecedensowe wyzwanie dla sieci elektroenergetycznej, gdyż do 2035 roku konieczne będzie stworzenie aż 65 milionów stacji ładowania – czytamy w raporcie EY oraz Eurelectric raport – Can utilities turn EVs into a grid asset?

Jak podkreślają autorzy raportu, największym wyzwaniem nie będzie sam pobór energii, ale nieprzewidywalność w zakresie sposobu ładowania pojazdów elektrycznych.

65 milionów punktów ładowania będzie stanowiło wyzwanie. W jego rozwiązaniu pomoże cyfryzacja, przede wszystkim w postaci inteligentnych sieci elektroenergetycznych - czytamy w raporcie.

Jego autorzy opracowali sześć długoterminowych rekomendacji dla rozwoju elekromobilności.

Sieć zagrożona?