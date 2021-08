D. Tusk i ekolodzy mylą się. Miejsce dla Izery jest dobrze wybrane

Dość kłamstw o Lex Izera! – odpowiedzieli ekolodzy na rzeczowe argumenty jaworznickich urzędników i ruszyli z kampanią półprawd na temat lokalizacji fabryki dla Izery, polskiego auta elektrycznego. Czekająca na podpis prezydenta specustawa o lasach wzbudza kontrowersje. Problem w tym, że Donald Tusk i ekolodzy nie mają racji. Izera zaś "dostaje" znacznie mocniej niż powinna.

W dokumentacji to las – przekonują ekolodzy

Las, ale silnie zdegradowany i uszkodzony przez przemysł

Każde drzewo do obrony?

Paweł Silbert zareagował na słowa Donalda Tuska, pisząc do niego list otwarty. „Nie podejrzewam Pana o złą wolę – najprawdopodobniej ktoś Panu źle przekazał, że w Jaworznie chcemy zniszczyć las. Powtarzam – to jest hałda, teren poprzemysłowy, brownfield” – przekonuje Paweł Silbert i opisuje teren, jaki miasto przeznaczyło pod inwestycje.„Teren w Jaworznie przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów, to teren poprzemysłowy. Napiszę dobitniej – to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dlatego, że została usypana w wyrobiskach innej kopalni – kopalni piasku. Teren jest pocięty liniami kolejowymi, liniami wysokiego napięcia i ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie ulicy kompleksu trzech węglowych elektrowni. Nie znajdziecie przyrodnika, który znajdzie na tych dwustu kilkudziesięciu hektarach nawet metra kwadratowego naturalnego siedliska – tam spoczywa osiem milionów ton pogórniczych odpadów. Nawet ciek, który płynie jego skrajem, wypływa z rur i pomp nieistniejącej już kopalni. Dlatego jego woda ma taki ceglasty kolor. To jedyna woda jaka tam jest. Nie ma tam nawet wód gruntowych, bo płytkie korytarze sztolni kopalnianych skutecznie je zdrenowały” – czytamy w liście.Paweł Silbert zaprasza także ekologów, żeby sami przyjechali do Jaworzna i sprawdzili, jakiego typu to teren. Sprawdzili… na mapie. „Dość kłamstw o Lex Izera!” – takim tytułem opatrzyli odpowiedź na list prezydenta Silberta.– Twierdzenie, że lasy zlokalizowane wokół Jaworzna są pogórniczą hałdą, jest kłamstwem – podkreśla Monika Stasiak z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Wskazuje, że w Banku Danych o Lasach większość tych oddziałów leśnych jest sklasyfikowana jako „las ochronny i jako taki spełnia on swoją funkcję dla przyrody oraz dla zniszczonej przez przemysł aglomeracji”.Jej zdaniem to funkcja, której „nie da się odtworzyć poprzez nasadzenie lasu w jakimkolwiek innym miejscu”. Lasu nie można posadzić w „jakimkolwiek” miejscu, ale fabrykę zbudować gdziekolwiek można?Czytaj także: Narasta spór wokół lasu, który ma być wycięty pod fabrykę Izery „Wbrew temu, co sugeruje prezydent Silbert, dane dostarczone przez Bank Danych o Lasach pokazują wyraźnie, że teren ten jest nie tylko sklasyfikowany jako las, ale też jest w ogromnej części pokryty zwartym drzewostanem (z około 90 wydzieleń leśnych wchodzących w ten obszar, ponad 70 jest oznaczonych jako drzewostan lub sukcesja). Idąc tropem myślenia prezydenta Jaworzna, należałoby nazwać „hałdą pogórniczą” na przykład Park Śląski w Chorzowie, który także został utworzony na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym” – pisze Monika Stasiak.Ekspertka Koalicji Klimatycznej wzywająca do zaprzestania szerzenia kłamstw ani jednym słówkiem nie zająknęła się przy tym, że w tym samym Banku Danych o Lasach – nawet w tej samej tabelce „Opis taksacyjny drzewostanu” – jest wpisane to, co władze miasta i Electromobility Poland przytaczają w swoich pismach: zespół roślinny jest określony jako „trwale uszkodzony na skutek działalności przemysłowej”, a w rubryczce „Stopień degradacji” widnieje symbol D2, który oznacza drzewostan „silnie zdegradowany”.Porównanie tego terenu do Parku Śląskiego to albo kompletna bezmyślność albo dezinformacja, mająca sugerować, że Jaworzno chce wyciąć tak piękny i dorodny drzewostan, jaki możemy podziwiać we wspomnianym parku.Tak, Park Śląski powstał na terenach poprzemysłowych, na wysypiskach, hałdach, zapadliskach i składowiskach odpadów pogórniczych. Tyle że zanim posadzono tam drzewa, został on silnie zrekultywowany. Nawieziono do niego 4 mln (tak, miliony) metrów sześciennych ziemi, gleb próchniczych i torfu. Mam wrażenie, że na terenie przeznaczonym pod fabrykę Izery nie wysypano nawet dziecięcego wiaderka do piaskownicy.Park Śląski, jak sama nazwa wskazuje, jest parkiem, w którym dba się o rośliny, jak w żadnym lesie. To wynik 70 lat planowych nasadzeń i opieki nad roślinami, jakiej żaden las nigdy nie zobaczył i nie zobaczy, bo to niemożliwe.Dominik Madej, jaworznianin, członek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, przyznaje, że las „nie jest najcenniejszy przyrodniczo na świecie”, ale podkreśla, że to jednak las. Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej, narzekając na sposób wyboru miejsca inwestycji, odwołuje się do kultowej komedii Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”, w której kompletnie nie znający się na planowaniu i architekturze dyrektor przestawia sobie budynki i położenie stawu na makiecie nowego osiedla, jak mu się żywnie podoba, całkiem bezmyślnie.Cóż, patrząc na działania ekologów w kwestii Izery, przypomina mi się scena z innego filmu, „Krolla” Władysława Pasikowskiego, w którym młody żołnierz ośmiela się zwrócić magazynierowi uwagę, że dostał o jedno prześcieradło za mało. Magazynier drze jedno z prześcieradeł na pół, co grający oficera Bogusław Linda kwituje stwierdzeniem „sztuka jest sztuka”. Nieważne, że wielkość już nie taka i prześcieradła do niczego, ale liczba sztuk się zgadza.Oczywiście lasy należy chronić i zalesiać jak najwięcej nieużytków, ale to nie oznacza, że trzeba bronić każdego drzewa, gdziekolwiek stoi. Skoro w tym wypadku obecnie zalesione tereny są w zasadzie poprzemysłowym wysypiskiem, które pomimo 20 lat nie zmieniło się w zdrowy las, to może lepiej tam postawić fabrykę, niż degradować dla jej budowy kolejne tereny, na których las mógłby wyrosnąć bogatszy, zdrowszy i ładniejszy.Obawiam się, że podstawowym „osiągnięciem” tego sporu może być to, że część gmin wstrzyma się z zalesianiem nieużytków, widząc, że gdyby kiedyś okazały się jednak potrzebne, nie będzie już można ich wykorzystać, bo każda grupa drzew będzie wtedy „lasem”.