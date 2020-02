Dacia pokaże budżetowe auto elektryczne na targach w Genewie

Należący do Renault producent Dacia zaprezentuje pierwsze w pełni elektryczne auto budżetowe marki podczas nadchodzących targów w Genewie. Może być to europejska wersja sprzedawanego w ChRL samochodu City K-ZE - pisze serwis Automotive News.

"Miejskie auto" Dacii ma trafić na rynek w 2021-2022 r. - zapewniało analityków Renault przy publikacji wyników finansowych za 2019 r. w ubiegłym tygodniu. Nie zdradzono jednak dalszych szczegółów.

Doniesienia prasy motoryzacyjnej wskazują, że będzie to wersja City K-ZE - eklektycznego auta sprzedawanego w Chinach przez Renault i jego lokalnych partnerów joint-venture. Samochód ten w ChRL kupić można za ok. 8 tys. euro.

Chiński K-ZE jest zasilaną bateryjnie wersją Renault Kwid budowanego na platformie CMF-A i sprzedawanego na rynku brazylijskim oraz indyjskim. W tym roku w Indiach wprowadzono też większą wersję Kwida - Renault Triber. Nie wiadomo, czy jeden lub drugi samochód spełniłby europejskie wymagania bezpieczeństwa i standardy homologacji.

Obecnie Dacia nie ma żadnego zelektryfikowanego auta w swojej ofercie niedrogich samochodów, które bazują na starszych rozwiązaniach technologicznych Renault. Marka jest wliczana w całkowitą emisję Grupy Renault, ale pojazdy Dacii zwykle cechują się wysoką emisją CO2, m.in. przez brak opcji hybrydowych i innych napędów zelektryfikowanych - przypomniał AN.

Firma analityczna Evercore ISI w zeszłym roku wskazała, że Dacia jest jedną z motoryzacyjnych marek na rynek masowy, która ma najwięcej do nadrobienia, jeśli chodzi o obniżanie emisji do poziomu celów wskazanych przez UE na 2020 r.

Menedżerowie Dacii wskazali, że auto elektryczne marki musi być niedrogie, z ceną znacznie niższą od kosztującego ok. 24 tys. euro samochodu Renault Zoe. Były dyrektor generalny Renault Thierry Bollore podczas jesiennych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, że koncern pracuje nad pojazdem elektrycznym w europejskiej cenie ok. 10 tys. euro.

Raport firmy Inovev ocenił, że segment małych samochodów w Europie może zmierzać do pełnej elektryfikacji. Tego typu pojazdy używane są bowiem głównie w miastach, gdzie niewielki zasięg jazdy bez ładowania nie jest problemem.

Automotive News wskazał, że konkurencyjny Volkswagen najpewniej doda mały model ID1 do rozwijanej rodziny swoich w pełni elektrycznych pojazdów. Z kolei grupa PSA najprawdopodobniej doda w pełni elektryczne wersje do przyszłych miniaut marki Peugeot i Citroen.

Renault w środę oświadczyło też, że oprócz nowej Dacii na targach w Genewie pokaże zasilaną bateryjnie wersję małego samochodu Twingo. Poza tym zaprezentuje elektryczne auto koncepcyjne Morphoz oraz hybryda typu plug-in z linii Megane.



