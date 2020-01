Daimler i Volvo rozważają współpracę w zakresie rozwoju silników

Niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler i należąca do chińskiej grupy Geely marka Volvo rozważają podjęcie współpracy, mającej zmniejszyć koszty w zakresie rozwoju silników spalinowych - podał tygodnik "Automobilwoche", powołując się na anonimowe źródło.

Jeden z menedżerów Volvo powiedział gazecie, że firma prowadziła wstępne rozmowy z Daimlerem, ale nie przygotowano żadnych konkretnych planów. Jednocześnie rzecznik szwedzkiej marki zaznaczył, że firma nikogo nie wyklucza, ale jest zbyt wcześnie, aby mówić o jej projektach.

Rzecznik Daimlera poinformował natomiast, że współpraca z Geely, do którego należy 10 proc. akcji niemieckiego koncernu, rozwija się dobrze, ale odmówił jednak bardziej szczegółowego komentarza.

Spowodowane wojną handlową między Chinami i Stanami Zjednoczonymi podniesienie ceł oraz większe wymagania inwestycyjne dla pojazdów elektrycznych i autonomicznych zmuszają producentów motoryzacyjnych do poszukiwania nowych sposobów na obniżanie i dzielenie kosztów - zauważyła gazeta.

W październiku 2019 r. Volvo i Geely zdecydowały się na wyodrębnienie działów zajmujących się budową i rozwojem silników i połączeniem ich w odrębną spółkę. Firma ma zająć się opracowaniem nowej generacji napędów hybrydowych i silników spalinowych, które trafią do marek należących do grupy, w tym Volvo, Lotusa, Lynk&CO oraz Geely Auto, a także do zewnętrznych odbiorców.

Zgodnie z informacjami, do jakich dotarł "Automobilwoche", spółka może rozpocząć działalność do końca marca 2020 r., który to termin może być punktem wyjściowym dla współpracy Volvo z Daimlerem. Według gazety kolejnym krokiem miałoby być partnerstwo w zakresie rozwoju napędów elektrycznych.

W marcu 2019 r. Daimler zapowiedział, że wraz Geely zamierzają w ramach spółki joint venture odnowić należącą do niemieckiego koncernu markę Smart i przekształcić ją w producenta samochodów elektrycznych. Auta mają być wytwarzane w zbudowanej w tym celu fabryce w ChRL. Ich sprzedaż na rynkach światowych ma się rozpocząć w 2022 r.

W maju 2019 r. obie firmy stworzyły spółkę joint venture o wartości 1,7 mld juanów (246 mln dolarów), aby wspólnie oferować w Chinach usługi mobilności w wersji premium, najpierw z wykorzystaniem kilku modeli niemieckiej marki, a później również luksusowych pojazdów Geely z elektrycznym napędem.

W 2010 r. Geely kupiło szwedzką markę od amerykańskiego koncernu Ford za 1,8 mld dolarów, początkowo pozwalając Volvo na działanie na zasadach rynkowych. W ostatnich latach oba podmioty zacieśniły jednak współpracę - zauważył tygodnik.