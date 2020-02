Daimler tnie koszty w ciężarówkach

Oddział Daimlera ds. ciężarówek planuje dalszą redukcję kosztów w celu dostosowania działalności do spadającego zapotrzebowania i w obliczu konieczności inwestowania w rozwój nowych technologii - ogłosił we wtorek niemiecki koncern.

"Chcemy i dokonamy trwałego ograniczenia kosztów. Dlatego przyspieszyliśmy działania na rzecz zwiększenia efektywności" - powiedział we wtorek szef oddziału ds. ciężarówek Martin Daum. Dodał, że do końca 2022 roku oddział chce wygenerować ok. 550 mln euro oszczędności.

Daimler planuje od tego roku wydawać rocznie 1,7 mld euro na rozwój nowych technologii. Obejmą one też działalność związaną z autobusami.

Zysk operacyjny oddziału spadł w 2019 roku o 11 proc. do 2,46 mld euro. Sprzedaż spadła o 6 proc. do 488,5 tys. pojazdów w konsekwencji spowolnienia w Europie i Azji.

Daimler musi mierzyć się na rynku ciężarówek z takimi tradycyjnymi producentami jak Volvo AB czy Traton SE (Volkswagen), ale również z nowymi podmiotami celującymi w dostawcze pojazdy na prąd - jak Tesla i Nikola Motor.