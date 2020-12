Daimler wypłaci pracownikom "premię koronawirusową"

Koncern motoryzacyjny Daimler wypłaci swoim pracownikom w Niemczech po tysiąc euro w ramach "premii koronawirusowej" - ogłosił we wtorek producent ze Stuttgartu. Zgodnie z zapowiedzią firmy dodatkowe środki otrzyma ok. 160 tys. osób.

Jak odnotowuje agencja Reutera, właściciel marki Mercedes-Benz zamierza zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia niedogodności takie jak konieczność noszenia masek w zakładzie lub prowadzenia pracy zdalnie. W komunikacie dotyczącym planowanej premii dyrektor Daimlera ds. kadr, Wilfried Porth, podziękował pracownikom koncernu za ich "elastyczność i gotowość" w ciągu "roku wyjątkowych wyzwań związanych z koronawirusem".

Porth wcześniej w tym roku stał w centrum sporu między kierownictwem koncernu ze Stuttgartu a związkami zawodowymi po tym, jak w lipcu wyraził publicznie zdanie, iż aby uniknąć masowych zwolnień, konieczne będzie znaczne poszerzenie prowadzonego w firmie programu dobrowolnych odejść do 2022 r. Przyjęty jeszcze w 2019 r. program restrukturyzacji zakładał, że za odprawą z pracy w Daimlerze odejdzie ponad 10 tys. pracowników. W lutym br. cel ten podniesiono o połowę, a w lipcu w mediach pojawiły się spekulacje, że może on zostać podniesiony nawet do 20-30 tys. etatów (tj. do 10 proc. globalnego zatrudnienia firmy). Spółka zawiesiła też wcześniejsze plany dot. ekspansji w Niemczech i innych krajach, m.in. na Węgrzech - choć nie w Chinach.

Koncern nie ujawnił, ile stanowisk zostanie ostatecznie zlikwidowanych. Jeszcze pod koniec lipca w wyniku negocjacji ze związkowcami właściciel marki Mercedes-Benz przyjął jednak szeroki program oszczędności obejmujący innego rodzaju działania. Producent ze Stuttgartu zrezygnował m.in. z wypłaty w bieżącym roku fiskalnym nagrody z zysku dla pracowników administracyjnych i zatrudnionych przy produkcji, a także przyjął obowiązkową wymianę premii uzgodnionych w zbiorowym układzie pracy (niem. "Tarifliches Zusatzgeld") na płatny urlop. Ponadto od października 2020 r. do końca września 2021 r. większość zatrudnionych na stanowiskach biurowych i w fabrykach pracuje po dwie godziny krócej - bez rekompensaty.

Daimler zatrudnia na całym świecie ok. 300 tys. pracowników, z czego 160 tys. w Niemczech. W 2017 r. koncern zobowiązał się do utrzymania ok. 130 tys. z tych stanowisk do 2030 r.

W 2019 r. Niemcy odpowiadały za ok. 15 proc. całkowitej sprzedaży koncernu ze Stuttgartu (ok. 350 tys. pojazdów). W tym samym roku w Chinach, czyli na największym rynku motoryzacyjnym świata, sprzedano 700 tys. aut producenta.