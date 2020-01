Daimler wzywa do serwisów 774 tys. pojazdów z wadliwymi szyberdachami

Firma Daimler wezwała do serwisów 774 tys. amerykańskich pojazdów marki Mercedes-Benz z wadliwymi szyberdachami. Wada powodująca możliwe odczepienie się szyby obecna jest w modelach z roczników 2001-2011 - podała agencja Reutera.

Wada fabryczna dotyczy ponad dwudziestu modeli klas C, CLK, CLS i E. Producent wskazał, że klej użyty w łączeniu szklanej powierzchni z wysuwaną ramą szyberdachu może nie spełniać zakładanych parametrów, co może prowadzić do odczepienia się tafli i stworzyć zagrożenie dla pasażera lub kierowcy.

Właściciele, którzy we własnym zakresie naprawili usterkę, mogą liczyć na zwrot kosztów - wskazała firma. Daimler nie ma jednak danych, jakiej liczby pojazdów na świecie może dotyczyć wada.

W ubiegłym miesiącu amerykański oddział Mercedesa zgodził się w ramach ugody zapłacić do 20 mln dolarów grzywny, w związku z postępowaniem firmy przy akcjach przywoławczych. Był to wynik rocznego dochodzenia amerykańskiego rządu, dotyczącego blisko 1,4 mln wezwanych do serwisów pojazdów.

Według zapisów ugody producent zapłacił już 13 mln dolarów i jeśli nie dostosuje się do innych warunków, grozi mu kolejna grzywna w wysokości 7 mln USD.

Amerykański urząd bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA (ang. National Highway Safety Administration) wskazał, że firma nie informowała właścicieli o kolejnych akcjach serwisowych w odpowiednim tempie, nie złożyła wszystkich należytych raportów, a przynajmniej dwie akcje usuwania wad fabrycznych przeprowadziła z opóźnieniami - przypomniał Reuters.