Daimler zacieśnia współpracę z chińskim dostawcą baterii

Niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler zapowiedział w piątek (3 lipca) zacieśnienie współpracy strategicznej z chińskim producentem baterii samochodowych Farasis Energy. Częścią porozumienia jest wykup 3 proc. udziałów firmy z siedzibą w Ganzhou - podała agencja Reutera.

Piątkowe ogłoszenie Daimlera potwierdza majowe doniesienia mediów, zgodnie z którymi koncern ze Stuttgartu planował włączyć się do pierwszej oferty publicznej Farasis. Jak przekazał niemiecki producent samochodów luksusowych, Daimler Greater China zainwestuje wielomilionową kwotę w IPO chińskiego partnera. Pozwoli to właścicielowi marki Mercedes na nominowanie swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej Farasis. Kandydatem na to stanowisko jest Markus Schäfer, członek zarządu Daimlera i dyrektor ds. operacyjnych w Mercedes-Benz Cars - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Farasis uzyskało w połowie maja zgodę na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej na szanghajskiej giełdzie STAR porównywanej z amerykańskim NASDAQ. W ramach IPO spółka chce uzyskać 3,44 mld juanów (ok. 430 mld euro). Po jej przeprowadzeniu całkowita wartość spółki miałaby sięgać 30 mld juanów (ok. 3,78 mld euro). Wartość planowanej przez Daimlera inwestycji może zatem przekraczać 110 mln euro.

Zgodnie z ubiegłoroczną umową między firmami Farasis będzie zaopatrywał właściciela marki Mercedes w baterie litowo-jonowe do samochodów elektrycznych. Spółka zbuduje także fabrykę akumulatorów w miejscowości Bitterfeld-Wolfen w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, ok. 40 km od Lipska. W zakładzie, który wg zapewnień Daimlera będzie z założenia neutralny węglowo, ma znaleźć zatrudnienie do 2000 osób.

Zgodnie z piątkowym komunikatem Daimlera baterie Farasis mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przyszłych generacjach pojazdów zelektryfikowanych Mercedes EQ. Chiński oddział Mercedesa na potrzeby samochodów EQC zaopatruje się obecnie u CATL, innej spółki z ChRL.

Farasis Energy z siedzibą w Ganzhou we wschodniej chińskiej prowincji Jianxi zaopatruje w baterie samochodowe m.in. krajowe koncerny BAIC BluePark New Energy Technology oraz Great Wall Motor. Firma działa od ok. 11 lat.