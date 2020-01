Daimler zapewnia o utrzymaniu produkcji elektrycznego crossovera EQC

Daimler zdementował doniesienia o mniejszej produkcji elektrycznego crossovera Mercedes EQC i zapowiedział produkcję 50 tys. sztuk w 2020 r. Wcześniej "Manager Magazin" podał, że producent zmniejszył cel produkcyjny o połowę - poinformowała agencja Reutera.

"Manager Magazin" wskazywał, że przez problemy z pozyskaniem baterii od LG Chem należący do Daimlera Mercedes zmniejszył cel produkcji EQC na 2020 r. z 60 do 30 tys. sztuk. Niemiecki miesięcznik podał także, że koncern planował sprzedać ok. 25 tys. sztuk crossovera w 2019 r., ale z powodu problemów z dostawami ogniw zbudował jedynie 7 tys. EQC.

Rzecznik Daimlera Joerg Howe poinformował jednak, że plany firmy na 2020 r. nie uległy zmianie, a firma chce dostarczyć na rynek "ok. 50 tys." pojazdów elektrycznych wskazanego modelu.

Reuters przypomniał, że jeśli producenci samochodów nie sprostają wymaganiom redukcji emisji CO2, w przyszłym roku czekać ich mogą wysokie grzywny. Średnia emisja floty Daimlera wyniosła w 2018 r. 130,4 grama dwutlenku węgla na kilometr. Do 2021 r musi się ona zmniejszyć do 103,1 g/km - wynika z danych PA Consulting. Jeśli niemieckiemu koncernowi to się nie uda, może go czekać kara 997 mln euro - prognozuje spółka analityczna.

W 2018 r. średnie emisje CO2 w UE wzrosły o 1,6 proc., do 120,4 g/km. Według Reutersa powodem było odchodzenie przez konsumentów pojazdów z silnikami Diesla i rosnące zainteresowanie kupnem większych pojazdów. Statystyki z 2019 r. nie są jeszcze dostępne.

Przewodniczący rady pracowników Daimlera Michael Brecht miał powiedzieć "Manager Magazin", że jednym z powodów kłopotów firmy z bateriami jest wykupienie przez konkurencyjną Teslę firmy specjalizującej się w automatyzacji produkcji akumulatorów - Grohmann Engineering. Wcześniej Mercedes zatrudniał spółkę do zwiększania wewnętrznych możliwości produkcyjnej baterii w oddziale Deutsche Accumotive.

Premiera Mercedesa EQC związana była z wieloma problemami produkcyjnymi, w tym akcją przywoławczą pojazdów w październiku po tym, gdy firma zidentyfikowała potencjalnie wadliwą śrubę w mechanizmie różnicowym - przypomniał Reuter.

Niemiecki magazyn "Auto Bild" w czwartek zaznaczył zaś, że amerykańska premiera EQC została opóźniona do 2021 r. przez problemy z produkcją.