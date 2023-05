Dane części klientów Toyoty mogły zostać ujawnione

Toyota poinformowała o drugim potencjalnym wycieku danych, dotyczącym klientów z niektórych państw Oceanii i Azji, z wyłączeniem Japonii - podała agencja Reutera.

Nowy problem został wykryty w wyniku rozpoczętego przez Toyotę szeroko zakrojonego dochodzenia w sprawie środowisk chmurowych, zarządzanych przez firmę Toyota Connected Corp. po tym, gdy w połowie maja ujawniono, że dane przeszło 2 mln klientów z Japonii mogły być dostępne publicznie przez dekadę w wyniku błędu ludzkiego.

Japoński producent samochodów przekazał we środę, że informacje o klientach "mogły być potencjalnie dostępne z zewnątrz" od października 2016 r. do maja 2023 r., ale nie wyjaśnił, w jaki sposób można było uzyskać do nich dostęp.

Dane obejmowały nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail oraz numery identyfikacyjne i rejestracyjne pojazdów. Nie sprecyzowano jednak o jakiej liczbie klientów mowa, z których państw pochodzą i czy dotyczy to klientów luksusowej marki Lexus.

W oświadczeniu poinformowano, że problem wyniknął z błędu ustawień w środowisku chmury, w którym przechowywane były dane klientów zebrane przez zagranicznych dealerów.

"Uważamy, że główną przyczyną tego incydentu było niewystarczające rozpowszechnianie i egzekwowanie zasad przetwarzania danych".

Dodano, że nie znaleziono dowodów na wykorzystanie informacji przez strony trzecie.

Firma zapowiedziała podjęcie działań zgodnie z przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i powiązanymi przepisami danego kraju.