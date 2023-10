Danfoss zatrudnił elektryczne ciężarówki do redukcji emisji

Danfoss wprowadzi do swojej duńskiej sieci transportowej dziewięć w pełni elektrycznych ciężarówek Volvo, które mają zmniejszyć poziom emisji całej firmy w Danii o 10-15 proc. Trzy z nich już jeżdżą. Jedna ma jeździć przez całą dobę.

Jeden pojazd jako pierwszy w Danii będzie pracował 24h na dobę przez 5 dni w tygodniu bez długotrwałych postojów na ładowanie.

Wykonane na zamówienie ładowarki będą w ciągu kwadransa ładować akumulatory ciężarówek podczas każdego rozładunku i załadunku.

Danfoss Editron dostarcza ładowarkę pokładową oraz zasilanie energią elektryczną (OCEPS) do wszystkich elektrycznych pojazdów ciężarowych Volvo.

Szwedzkie Volvo dostarczyło duńskiej firmie Danfoss trzy pojazdy z pierwszej na świecie linii elektrycznych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Pojazdy będą obsługiwać konkretne połączenia transportowe pomiędzy oddziałami firmy Danfoss na terytorium Danii, a jeden z nich będzie wykonywał swoją pracę 24h na dobę przez 5 dni w tygodniu bez długotrwałych postojów na ładowanie. To pierwszy taki przypadek w Danii.

E-ciężarówki Volvo Trucks wykorzystują technologie dostarczane przez Danfossa.

- Danfoss to dostawca ważnych komponentów wykorzystywanych w elektrycznych pojazdach ciężarowych. Dobrze widzieć, że realizują to, do czego zachęcają inne firmy, elektryfikując całą flotę swoich pojazdów - powiedział Joakim Nilsson, business development manager – zero emission w Volvo.

Bez zamiany spalinowych aut transportowych na elektryczne nie będzie dekarbonizacji

Z początkiem roku 2024, firma Danfoss będzie zarządzała flotą dziewięciu w pełni elektrycznych pojazdów ciężarowych Volvo. Pełne wdrożenie powyższej floty zagwarantuje firmie Danfoss zmniejszenie emisji w zakresie 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie emisje energetyczne) o 10-15 proc., jak również przyniesie korzyść w postaci niemalże zerowego poziomu zanieczyszczenia hałasem oraz zanieczyszczenia powietrza, co przełoży się na znaczną poprawę środowiska pracy kierowców.

- Korzystanie z pojazdów elektrycznych wpisuje się w zaangażowanie Danfoss w proces prowadzący do neutralności emisyjnej firmy w zakresie 1 i 2 do roku 2030. Elektryfikując naszą flotę pojazdów transportowych chcemy pokazać naszym klientom i innym firmom na całym świecie, że mimo iż zamiana spalinowych pojazdów transportowych na elektryczne stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, nie jest ona niemożliwa. A poza tym jest niezbędna, jeśli chcemy zdekarbonizować nasz biznes - oznajmił Torben Christensen, chief sustainability officer oraz szef Global Services w Danfoss.

W 2019 roku Danfoss przyłączył się do inicjatywy EV100 The Climate Group angażując się w proces elektryfikacji całej floty pojazdów najpóźniej do roku 2030. Odejście od pojazdów z silnikami diesla na rzecz pojazdów elektrycznych to ważny krok w procesie osiągnięcia neutralności emisyjnej w zakresie 1 i 2 do roku 2030.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, pojazdy ciężarowe o dużej ładowności przyczyniły się do emisji 1776 megaton CO2 w 2020 roku. Volvo Trucks postanowiło, że w roku 2030 połowa produkowanych przez firmę pojazdów będzie elektryczna albo zasilana prądem pozyskiwanym z ogniw wodorowych. Europa jest liderem procesu elektryfikacji, więc Volvo chciałoby, aby to właśnie tutaj odsetek pojazdów ciężarowych produkowanych przez firmę w roku 2030 wynosił 70 proc.

Zaawansowana technologia pozwala naładować auto w kwadrans

Nowe e-ciężarówki pracujące 24 godziny na dobę będą realizować zadania transportowe pomiędzy poszczególnymi oddziałami firmy Danfoss na terytorium Danii. Wykonane na zamówienie przez duńską firmę GodEnergi ładowarki będą w ekspresowym tempie ładować akumulatory ciężarówek podczas każdego rozładunku i załadunku, co każdorazowo zajmie ok. 15 minut.

Zaawansowana technologia ładowania oraz relatywnie krótkie trasy pozwolą pojazdom realizować zadania transportowe bez przerwy przez 24h na dobę do 5 dni w tygodniu. Dłuższe ładowanie nocne przebiegać będzie jedynie w weekendy, kiedy nie będzie potrzeby wykorzystywania pojazdów do transportu. Znaczna część wykorzystywanej w tym procesie energii pochodzić będzie ze zrównoważonych źródeł.

Technologie Danfoss są wykorzystywane w pojazdach ciężarowych Volvo

Danfoss Editron dostarcza ładowarkę pokładową oraz zasilanie energią elektryczną (OCEPS) do wszystkich elektrycznych pojazdów ciężarowych Volvo, umożliwiając tym samym szybkie nocne ładowania pojazdów prądem zmiennym, co stanowi kluczowy czynnik procesu elektryfikacji ciężarowych pojazdów transportowych, autobusów, jak również pojazdów użytkowych.

Podwójna funkcjonalność OCEPS dostarcza 43 kW energii elektrycznej pozwalając na nocne ładowanie pojazdów ciężarowych (8-9h) z wykorzystaniem ogólnodostępnych gniazd prądu zmiennego. Umożliwia to szybkie przygotowanie elektrycznych pojazdów ciężarowych do pracy oraz minimalizuje koszty inwestycji w infrastrukturę ładowania dla użytkownika końcowego.

Ładowanie prądem zmiennym wpływa na poziom elastyczności pracy elektrycznych ciężarówek

Volvo zaznacza, że podczas gdy ładowanie prądem stałym jest szybszą i przez to częściej wybieraną opcją, możliwość szybkiego ładowania prądem zmiennym (czyli podłączenia pojazdu bezpośrednio do sieci energetycznej) jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na poziom elastyczności pracy elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Szybkie ładowanie prądem zmiennym jest niezbędne dla wyeliminowania niepewności związanych z zasięgiem komercyjnych pojazdów elektrycznych realizujących dostawy na trasach o zmiennej długości oraz pojazdów wykorzystywanych na placach budowy bez dostępu do infrastruktury ładującej prądem stałym.

Ładowarka OCEPS działa również jako elektryczna przystawka odbioru mocy (ePTO) zasilająca pojazdy użytkowe, takie jak koparki czy ładowarki.

Semikron Danfoss, powstały z niedawnego połączenia Semikron i Danfoss Silicon Power, dostarcza firmie Volvo Truck falowniki trakcyjne SKAI2HV z przeznaczeniem do autobusów i pojazdów ciężarowych oraz do zastosowań budowlanych i morskich.