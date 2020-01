Darmowe ładowanie elektryków odchodzi do przeszłości

Firma PGE Nowa Energia, która należy do grupy kapitałowej PGE, planuje w II kwartale 2020 roku wprowadzenie odpłatnościna stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Z rynku płyną też inne sygnały świadczące o tym, że płatność za usługi ładowania będzie się w Polsce stopniowo upowszechniać. Czas darmowego prądu kończy się.

Sytuacja może się w 2020 roku dość dynamicznie zmieniać. Zanosi się na to, że będzie przybywało płatnych stacji ładowania. Grupa Lotos zdecydowała o wprowadzeniu opłat za ładowanie aut elektrycznych i podała konkretny termin.- Zakończył się okres testowy projektu Lotos Niebieski Szlak. W tym czasie pojazdy elektryczne można było ładować bezpłatnie. Od 27 stycznia br. za tę usługę na stacjach Lotosu pobierana będzie opłata w wysokości 24 zł- poinformowała Grupa Lotos w komunikacie.W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Niebieskiego Szlaku zarządzająca stacjami spółka Lotos Paliwa odnotowała około 9,5 tys. ładowań. Rekordowe były miesiące wakacyjne: lipiec (1199 transakcji) oraz sierpień (1115 transakcji). Grupa Lotos zakłada budowę 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2022 roku.Tauron informując niedawno o wprowadzeniu eMap, tj. mobilnego rozwiązania dla posiadaczy pojazdów elektrycznych służącego do obsługi stacji ładowania, podał, że ma 29 ogólnodostępnych stacji ładowania, a także zapowiedział, że do końca 2020 roku jego sieć będzie liczyć ponad 150 takich stacji.Tauron podał wówczas, że od 13 do 26 stycznia bieżącego roku cena brutto za ładowanie na jego stacjach to dla stacji AC 0,80 zł/kWh, a dla stacji DC 1,11 zł/kWh. Natomiast po tym, można powiedzieć okresie promocyjnym, tj. od 27 stycznia 2020, cena brutto wyniesie dla stacji AC 1,60 zł/kWh, a dla stacji DC 2,21 zł/kWh.Z tzw. licznika elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywach (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że pod koniec grudnia 2019 roku w Polsce funkcjonowało 1011 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1815 punktów ładowania). 28 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.