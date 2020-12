Dealerzy ostrzegają: rząd tylnymi drzwiami chce podnosić podatki od samochodów

Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności znalazł się pod lupą ekspertów z branży samochodowej. - W projekcie pojawiają się szkodliwe dla polskiej gospodarki pomysły jak ukryte podniesienie podatków, a także wiele niedopracowanych rozwiązań, które zaprzeczają logice wspierania czystego transportu - ocenia prezes Związku Dealerów Samochodowych Marek Konieczny.





Dwa lata na zmiany

Strefy czystego transport w miastach potrzebne szybciej

Przepisy zbyt surowe dla zabytkowych pojazdów

Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę eksperci, jest dopuszczenie do ruchu w strefach czystego transportu aut z normą Euro 4 aż do roku 2025. W ocenie Związku, rozwiązanie takie jest zbyt rozwlekłe czasowo i powoduje, że strefy czystego transportu nie będą absolutnie spełniać swoich celów.- Norma Euro4 została wprowadzona od 1 stycznia 2005 r. Zakładając, że nowa ustawa wejdzie w życie w roku 2021 , łatwo wyliczyć, że po powstaniu pierwszych stref czystego transportu będą się mogły w nich poruszać auta nawet 16-letnie, a na koniec obowiązywania tego przepisu (czyli do 31 grudnia 2024r.) - auta 20-letnie. Cóż to ma wspólnego z czystym transportem? - zastanawia się Marek Konieczny. - Mając jednak także na uwadze konieczność kompromisu i ograniczenie dolegliwości powstania stref dla obywateli, ZDS postuluje jedynie skrócenie okresu, w którym w strefach byłyby dopuszczone pojazdy z normą Euro4 z czterech do dwóch lat, czyli do końca 2023 roku - dodaje prezes ZDS.Nowelizacja ustawy przewiduje również, że strefy czystego transportu w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców będą obowiązkowe od roku 2030. Według ZDS jest to perspektywa zdecydowanie zbyt odległa i kolejny (po wspomnianych wyżej) element osłabiający osiągniecie celu ustawy, jakim jest wymiana parku pojazdów na bardziej ekologiczne.- Należy także zauważyć, że projekt ustawy nie przewiduje żadnej sankcji dla organów gminy za brak wprowadzenia obowiązkowych stref czystego transportu. Tym samym, nawet po wejściu w życie tego obowiązku, będzie to fikcja - dodaje Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodowych.Związek Dealerów Samochodowych zwraca również uwagę, że o ile w opisanych powyżej zapisach projekt nowelizacji jest liberalny wobec starych, nieekologicznych pojazdów i powoduje, że środowiskowe efekty ustawy będą niezwykle skromne, to jednocześnie wprowadza zakaz poruszania się w strefach czystego transportu pojazdów zabytkowych, które z powodu ich marginalnej liczby większego wpływu na ekologię nie mają.- Z uwagi na procedurę uzyskania statusu pojazdu zabytkowego i konieczność spełnienia określonych warunków, nie istnieje ryzyko, że ilość pojazdów zabytkowych będzie na tyle duża, żeby wypaczyć sens istnienia stref czystego transportu - dodaje Paweł Tuzinek.W związku z tym ZDS postuluje wprowadzenie do ustawy zapisu dopuszczającego poruszanie się w strefach czystego transportu pojazdów zabytkowych w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Wszystkie uwagi i postulaty związku trafiły do ministra klimatu Michała Kurtyki.Propozycje nowelizacji ustawy o elektromobilności zapisów spotkały się z szerszą krytyką. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych uważa, że w obecnym kształcie projekt nie modyfikuje ram prawnych polskiego rynku elektromobilności na tyle, żeby doprowadzić do istotnego wzrostu liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach. PSPA również wskazało m.in. na nielogiczne zapisy o Strefach Czystego Transportu.Czytaj także: "Nowelizacja ustawy o elektromobilności nie spowoduje wzrostu sprzedaży e-aut" Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku.