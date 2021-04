Dębica korzysta ze strategicznej współpracy z Grupą Goodyear

Dębica SA odczuła w 2020 roku niepewność rynkową i ograniczenia w mobilności społeczeństw w całej Europie. Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 1,815 mld zł, w stosunku do 2,056 mld zł w ubiegłym roku; były więc niższe o 11,7 proc. Zarząd spółki uważa, że to solidny wynik. Podobnie jak osiągnięty po raz kolejny zysk netto, który wyniósł w 2020 roku 68,4 mln zł.

W całym 2020 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadki sprzedaży niemal we wszystkich segmentach opon sięgające średnio 13 proc. Wyjątek stanowiła sprzedaż opon całorocznych, która wzrosła aż o 48,4 proc., motocyklowych - wzrost o 11 proc. oraz ciężarowych – wzrost o 1,9 proc. Najmniejszy spadek notowano w segmencie przemysłowym (-2,2 proc.) i premium (-4,9 proc.), a największy w segmencie opon do samochodów lekkich dostawczych (-17,3 proc.).W czwartym kwartale 2020 roku można było zauważyć częściowe odbicie sprzedaży opon na rynku europejskim. Wzrosty zanotowano w segmencie opon motocyklowych (+45,6 proc.), rolniczych (+21,2 proc.), ciężarowych (+19,8 proc.), przemysłowych (+10,4 proc.) i do SUV (+1,8 proc.).- Rok 2020 będzie niewątpliwie zapamiętany jako czas początku światowej pandemii. Wielowymiarowy wpływ tego kryzysu zdrowotnego na społeczeństwa i światową gospodarkę będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo. Dębica przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear, będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów spółki – określa strategię firmy prezes Dębicy Leszek Szafran.