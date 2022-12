Dębica pożycza gigantyczną kwotę światowemu potentatowi oponiarskiemu

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA poinformował o udzieleniu pożyczki spółce Goodyear o wartości 100 mln zł. Amerykanie będę mieli rok na spłatę.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19 grudnia 2023 roku. Oprocentowana będzie 7,88 proc. w skali roku.

- Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire-Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio(USA) podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką – poinformował zarząd polskiej Dębicy.

Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 20 grudnia 2022 roku ( w tym z uwzględnieniem najnowszej umowy pożyczki) wyniesie 550 mln zł.

Od 1995 Dębica wchodzi w skład koncernu Goodyear, który ma w posiadaniu 87,25 proc. kapitału akcyjnego tej spółki.

Dokładna treść umowy pożyczki na kwotę 100 mln zł została uznana przez firmy za informację poufną.