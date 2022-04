Dębica z większymi przychodami i mniejszym zyskiem

Firma Oponiarska Dębica uzyskała w 2021 r. 2 342,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, tj. o 29,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. Aż 88,7 proc. tych przychodów przypadło na eksport – sprzedaż do sieci Goodyear, właściciela spółki.

FO Dębica jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zarówno pod marką własną Dębica, jak i marek należących do koncernu Goodyear. W 2021 r. sprzedała łącznie 16,51 mln sztuk opon.

Spółka zanotowała w 2021 r. także korzystne inne główne wskaźniki finansowe, choć były one mniejsze niż rok wcześniej. Zysk brutto FO Dębica ze sprzedaży ogółem za 2021 r. wyniósł 77,4 mln zł i był niższy o 37,3 proc. w stosunku do 2020 r., zysk z działalności operacyjnej miał wartość 50,88 mln zł, wobec 80,26 mln rok wcześniej, a zysk netto – 42,7 mln zł, wobec 68,4 mln zł w 2020 r. (spadek o 37,6 proc.). Spółka nie komentuje powodów zmniejszenia tych wyników finansowych.

Nie był nim zapewne spadek popytu na opony, bowiem w ub.r. nastąpiło wyraźne ożywienie w tej branży. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) w Europie sprzedano o 25 proc. więcej opon do samochodów ciężarowych i o 14 proc. do motocykli, choć mniejszy był popyt na opony do samochodów osobowych (- 8 proc.). W Polsce sprzedaż opon wzrosła we wszystkich segmentach, w tym o 27 proc. do aut osobowych i o 14 proc. do ciężarowych.

Zarząd FO Dębica informuje, że „przewiduje rozwój działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear, będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów spółki”.

W 2021 r. Dębica zainwestowała 100,2 mln zł kupując maszyny i urządzenia mające zapewnić produkcję opon „zaawansowanych technologicznie”. Część tych nakładów przeznaczyła także na działania m.in. służące poprawy efektywności produkcji.

Dzięki tym inwestycjom zarząd planuje m.in. zwiększyć zdolność produkcji opon do samochodów osobowych z segmentu Premium o coraz większych średnicach (17 cali i większych) i z bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata.

