Dębica zapowiada jeszcze większe ograniczenie produkcji opon

Władze firmy Dębica już po raz drugi w tym roku zdecydowały o ograniczeniu produkcji. Argumentuje to spadkiem popytu na rynku europejskim, w tym rynku polskim oraz decyzjami swojego właściciela - amerykańskiego koncernu Goodyear.

Władze spółki Dębica zdecydowały 8 maja o dalszym ograniczeniu produkcji w 2023 roku.

"Decyzja została podjęta w związku z dalszym spadkiem popytu zaobserwowanym na rynku europejskim, w tym rynku polskim, oraz w wyniku uzyskania od kluczowego klienta spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w pozostałej części bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Prognozowana produkcja w 2023 roku ma być niższa o 6,76 proc. w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych w porównaniu do pierwotnych planów produkcyjnych firmy.

Władze spółki przyznały, że ograniczenie produkcji opon może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.

Jest to już druga tego typu decyzja w tym roku. 3 kwietnia Dębica poinformowała, że w 2023 roku jej produkcja opon będzie mniejsza od pierwotnie zakładanej. Efektem kwietniowej decyzji miał być w przypadku opon do pojazdów osobowych spadek na poziomie 2,52 proc., a w przypadku opon do pojazdów ciężarowych - 4,14 proc.

Firma Oponiarska Dębica to producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu posiada pośrednio ok. 87,25 proc. kapitału zakładowego FO Dębica.

Siedziba spółki znajduje się w Dębicy (województwo podkarpackie), gdzie zlokalizowana jest również fabryka opon, której historia sięga roku 1939.