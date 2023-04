Dębica zapowiada ograniczenie produkcji opon

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica podjął decyzję o ograniczeniu produkcji w 2023 r. W przypadku opon do pojazdów osobowych spadki mogą sięgnąć 2,52 proc. a w przypadku opon do pojazdów ciężarowych spadki mogą wynieść 4,14 proc.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica podjął decyzję o ograniczeniu produkcji w 2023 r.

- Decyzja zarządu spółki została podjęta w wyniku uzyskania od kluczowego klienta eksportowego spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w pozostałej części bieżącego roku - podała Dębica.

Jak wyszczególniono, prognozowana produkcja w 2023 r. będzie niższa o 2,52 proc. w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych i 4,14 proc. w odniesieniu do opon do pojazdów ciężarowych w porównaniu do planów produkcyjnych spółki na 2023 r.

Jak podkreślono, ograniczenie produkcji opon może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Firma Oponiarska Dębica to producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu posiada pośrednio ok. 87,25 proc. kapitału zakładowego FO Dębica.

Siedziba spółki znajduje się w Dębicy (województwo podkarpackie), gdzie zlokalizowana jest również fabryka opon, której historia sięga roku 1939.