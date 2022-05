Dębica zwiększa przychody i zyski korzystając z surowców Goodyeara

Firma Oponiarska Dębica odnotowała w pierwszym kwartale 2022 roku 796,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 39,6 proc. w ujęciu rocznym. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 42,1 mln zł, wobec 25,7 mln zł przed rokiem, a zysk netto wzrósł do 35,7 mln zł, z 20,7 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 705,2 mln zł, czyli o 190,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Sprzedaż ta stanowiła 88,5 proc. sprzedaży ogółem wobec 90,2 proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podała Dębica w komunikacie.

Zysk z działalności operacyjnej EBIT (przed odliczeniem podatków i odsetek) wyniósł 42,1 mln zł i jest to o 16,5 mln zł więcej rok do roku, a marża EBIT-u w relacji do przychodów ze sprzedaży ogółem wzrosła do 5,3 proc., wobec 4,5 proc. za pierwszy kwartał 2021 roku.

Koszty wytworzenia na jednostkę wyrobu wzrosły o 27,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym koszty surowców i materiałów bezpośrednich na jednostkę wyrobu za pierwszy kwartał 2022 roku wzrosły o 37,6 proc.

Spółka podała w raporcie, że nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży swoich produktów w Ukrainie, Rosji ani na Białorusi. Niektóre surowce wykorzystywane w produkcji w fabryce w Dębicy są pozyskiwane z obszaru dotkniętego konfliktem, jednak spółka na bieżąco współpracuje z centrami zakupowym Goodyear w celu redukcji ryzyka związanego z niedostępnością surowców i zapewnienia alternatywnych źródeł dostaw.

Firma Oponiarska Dębica jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który aktualnie, poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu, posiada pośrednio nieco ponad 87 proc. kapitału zakładowego spółki.