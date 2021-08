Delta już miesza w motoryzacji. Znów zanosi się na przerwy w produkcji aut

Twardy lockdown w Malezji i coraz mocniejsze ograniczenia w innych krajach Azji potęgują trudności z zaopatrzeniem w części dla motoryzacji, zwłaszcza w półprzewodniki. Niektórzy producenci już zapowiadają zamykanie fabryk. Trudno powiedzieć, co przyniesie ze sobą wariant Delta koronawirusa i czwarta fala pandemii. Liczba zakażeń jest jednak wyższa niż w poprzednich.

Łańcuchy dostaw znowu trzeszczą

Pewnym wsparciem dla europejskiego rynku może być nowo otwarta przez firmę Bosch fabryka półprzewodników w Dreźnie. Produkcję rozpoczęto w lipcu, na pół roku przed planowanym pierwotnie terminem. Teraz produkuje dla zakładów produkcji elektronarzędzi Boscha, ale we wrześniu ma rozpocząć dostawy dla motoryzacji. To także wcześniej niż planowano, o 3 miesiące. Trudno jednak powiedzieć, na ile rozpędzająca się dopiero produkcja nowego zakładu poprawi zaopatrzenie europejskich producentów.Ograniczenia dotykają jednak także wytwórców innych części, a także dostaw drogą morską. W tym segmencie od miesięcy mamy problemy wywołane brakiem kontenerów.Czytaj także: Brak półprzewodników zatrzymuje fabrykę Fiata w Tychach Problemy z rozwojem kolejnej fali pandemii obserwujemy także w Europie. Przed rokiem lato było okresem spowolnienia epidemii niemal na całym obszarze Unii Europejskiej. W tym roku wariant Delta spowodował kilkukrotne zwiększenie liczny nowych przypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem.- Sytuacja rynku i produkcji motoryzacyjnej w Unii Europejskiej na razie jest dość dobra. Obawiamy się jednak nadejścia czwartej fali, w której dominuje bardziej zakaźny wariant Delta. Co prawda większość krajów nie rozważa ponownego wprowadzenia twardego lockdownu, jak w drugim kwartale 2020, ale trzeba się liczyć z możliwością zaostrzenia ograniczeń, co może znowu odbić się na stałości łańcuchów dostaw - powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Producentów Motoryzacji i dodał, że może się to niekorzystnie odbić na wynikach przemysłu motoryzacyjnego w drugim półroczu 2021 i wydłużyć okres oczekiwania na nowe samochody, który w niektórych przypadkach sięga już 6-7 miesięcy.