Dielektryczny płyn w baterii wykluczy ryzyko pożaru w elektrykach

Francuskie koncerny Valeo i TotalEnergies ogłosiły wspólny projekt przygotowania nowego dielektrycznego płynu do chłodzenia akumulatorów w samochodach elektrycznych. Pozwoli to wykluczyć ryzyko pożaru.

Valeo, który jest dostawcą baterii do samochodów z napędem elektrycznym i koncern paliwowy TotalEnergies ogłosiły wspólny projekt. Jego celem jest jak najszybsze przygotowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli na nowy sposób chłodzenia akumulatorów. Do testów będzie przygotowany nowy dielektryczny płyn o dużych możliwościach chłodzenia.

Materiały i środki dielektryczne charakteryzują się bardzo słabym przewodzeniem prądu. Jest to rezultatem niskiej koncentracji ładunków elektrycznych i równocześnie słabej ich aktywności. Powinno to docelowo poprawić wydajność akumulatorów i poważnie ograniczyć ślad węglowy związany z ich produkcją. Co ważne nowy płyn będzie mógł mieć bezpośredni kontakt z ogniwami.

Podział ról w tym projekcie jest czytelny: TotalEnergies zajmuje się produkcją chemiczną płynu, a Valeo ma zaprojektować zmiany konstrukcyjne umożliwiające połączenia go z ogniwami. Największym problemem technicznym może być dostosowanie jego wydajności do ciągłym zmian temperatury.

Docelowo projekt zakłada, że powinno to wpłynąć na ograniczenie awaryjności akumulatorów i praktycznie wykluczyć ryzyko powstawania pożarów.

Dla rozwoju elektromobilności, obok budowy sieci stacji ładowania, kluczowa jest wydajność ogniw, które decydować będą o zasięgu samochodów elektrycznych.