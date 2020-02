Do 2040 roku Singapur chce wycofać samochody spalinowe

Władze Singapuru planują do 2040 roku stopniowo wycofać samochody z silnikami benzynowymi i Diesla - zapowiedział we wtorek minister finansów Heng Swee Keat. W ten sposób władze chcą zmniejszyć emisje CO2 i walczyć ze zmianami klimatu.

Tym samym liczące 5,7 mln mieszkańców państwo w Azji Południowo-Wschodniej dołącza do Norwegii, Francji i Wielkiej Brytanii, które również chcą ograniczyć na rynku pojazdy spalinowe.

"Nasz projekt zakłada wycofanie pojazdów z silnikami o spalaniu wewnętrznym (ICE) i zastąpienie ich egzemplarzami napędzanymi czystszą energią do 2040 roku" - tłumaczył szef resortu finansów Singapuru podczas wystąpienia na temat budżetu.

Państwo było w przeszłości krytykowane przez szefa Tesli Elona Muska za niewystarczające wsparcie dla samochodów elektrycznych. Zakup auta w tym kraju wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, a pojazdów elektrycznych jest bardzo mało.

We wtorkowym wystąpieniu Heng zapowiedział pomoc finansową państwa przy zakupie samochodu elektrycznego. Dodatkowo do 2030 roku zostanie rozbudowana sieć punktów do ładowania. Docelowo ma ich być 28 tys. z obecnej liczby 1,6 tys.

Singapur jest zagrożony podnoszeniem się poziomu wody w oceanach. W ubiegłym roku władze państwa podały, że ochrona przed tym zjawiskiem może ich kosztować 72 mld dolarów w ciągu 100 lat.