Dobre opony istotne w branży transportowej

W transporcie liczy się opłacalność, co dotyczy także opon. Choć opony w branży transportowej generują ok. 3-5 proc. kosztów, to jednak wpływają one nawet na 40 proc. kosztów operacyjnych firmy. Ich awarie oraz uszkodzenia przekładają się na większe zużycie paliwa i układów ciągnika oraz naczepy, częstszy serwis, koszty części zamiennych, a także ewentualne kary umowne za opóźnienia dostaw.

Firmy flotowe prowadzące odpowiedzialną politykę zakupową wiedzą, że zakup opon to inwestycja.

Mimo że opony markowe w momencie zakupu są droższe, okazują się bardziej opłacalne od tych klasy średniej, budżetowej, a już szczególnie tzw. egzotycznych marek.

Ogumienie renomowanych producentów posiada najwięcej rozwiązań technologicznych, które zapewniają produktowi finalnemu cechy mające znaczenie dla przewoźników: oszczędność paliwa, trwałość, bezpieczeństwo czy możliwość przedłużenia żyć opony za pomocą ich pogłębiania i bieżnikowania.