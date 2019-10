Dopłaty do "elektryków" to dobry pomysł, ale trzeba zmienić jedną rzecz

Istnieje kilka poważnych przeszkód w budowie nowych stacji ładowania samochodów. Do najważniejszych z nich należy zbyt wolne tempo rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Liczę, że dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych będą impulsem do rozwoju rynku - mówi WNP.PL Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

W najbliższych latach w Polsce powinno powstać tysiące nowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Rząd zaproponował dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Zdaniem części ekspertów proponowany limit ceny samochodu elektrycznego jest jednak zbyt niski, aby skutecznie pobudzić rynek.

Brak szybko rosnącej liczby samochodów elektrycznych będzie kłopotem dla właścicieli ładowarek, którzy muszą ponosić koszty ich utrzymywania.