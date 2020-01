Dotacje na zakup elektryków bez podatków - prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przewidującą zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych - poinformowała w środę 20 stycznia Kancelaria Prezydenta RP.

Jak podała Kancelaria, celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zwolnień z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Według autorów noweli nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji oraz sektora motoryzacji. Zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków Funduszu.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane środki, powstał w lipcu 2018 r. Jest on dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym. Zasilany jest m.in. z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.

Rozporządzenie ministra energii w listopada ub. roku zakłada, że przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 proc. ceny nabycia, lecz nie więcej niż 37,5 tys. zł. Dotacja może być udzielona, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 tys. zł. Dotację można otrzymać również na zakup pojazdów napędzanych wodorem. W tym przypadku wysokość wsparcia wynosi 30 proc. ceny zakupu takiego pojazdu, jednak nie więcej niż 90 tys. zł. Maksymalna cena zakupu takiego pojazdu to 300 tys. zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Rośnie zamieszanie wokół i tak już opóźnionych dopłat do samochodów elektrycznych – rząd planuje obniżenie dopłat do samochodów osobowych o połowę, co zmniejszy ich atrakcyjność i jeszcze bardziej opóźni uruchomienie systemu. Powód? Dotychczasowe limity były ustalane w roku 2018, kiedy ceny aut EV były znacznie wyższe. Problem? Obecna obniżka cen to... wynik dostosowania ich do wyznaczonej przez rząd granicy cen aut uprawniających do dopłat.



