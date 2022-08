Drastycznie spadł import używanych aut. Ceny ciągle rosną

Import używanych samochodów spadł do poziomu nienotowanego od blisko dwóch dekad. Mimo tego zwalnia wzrost cen.

W lipcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce niespełna 62,8 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych. To wynik o jedną czwartą gorszy niż rok wcześniej.

To najbardziej drastyczny spadek w tym roku, a jednocześnie najniższy wynik lipcowy od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. - ocenił Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Wzrost cen aut i kosztów finansowania ich zakupu odbija się również na wieku najczęściej kupowanych aut. Powoduje to, że średni wiek importowanych samochodów rośnie.

Z informacji dziennika wynika, że łącznie od początku tego roku do Polski sprowadzono 466 tys. samochodów, czyli o 16,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. O ponad 25 proc. stopniał import z Niemiec. To z tego kraju pochodzi większość używanych aut sprowadzanych do Polski (52 proc.).

Rynek używanych samochodów jest coraz starszy

Polski rynek używanych samochodów coraz bardziej się starzeje. Jak podał Instytut Samar, średni wiek sprowadzanego z zagranicy używanego auta wyniósł po ostatnich sześciu miesiącach 12,65 roku, przy czym w czerwcu 2022 r. sięgnął rekordowych 12,72 roku. Średnią zawyżają samochody osobowe (12,80), szczególnie te wyposażone w silniki benzynowe (13,66).

Najmłodsze są samochody elektryczne. W przypadku aut osobowych ich wiek wynosi 5,77 roku, a dostawczych - 7,22 roku.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, opartych na Centralnej Ewidencji Pojazdów, wynika, że w prywatnym imporcie systematycznie rośnie odsetek najstarszych aut, mających powyżej 10 lat.

Jeśli w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynosił on 59,1 proc., to w pierwszej połowie tego roku sięgnął już 62,8 proc. Zarazem zmalała pula samochodów młodszych: tych liczących od 4 do 10 lat z 32 proc. w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. do 29,1 proc. obecnie" - czytamy.

Z kolei udział pojazdów najmłodszych, do 4 lat zmalał z 8,9 do 8 proc.

Prywatny import to najważniejsze źródło zaopatrzenia polskiego rynku wtórnego. Według serwisu Clicktrans, łączącego osoby i firmy szukające transportu samochodów, w 2021 roku najwięcej aut Polacy sprowadzili z Niemiec. Zainteresowanie importem samochodów z niemieckiego rynku rośnie od 2017 r. - w ub. roku jego udział w całości prywatnego importu sięgnął 60 proc. - podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.