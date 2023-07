Kompleks przemysłowy w Bielsku-Białej, należący do FCA Poland - spółki koncernu motoryzacyjnego Stellantis, może zostać wykupiony przez Polską Grupę Zbrojeniową - wynika z doniesień medialnych.

Portal bielsko.biała.pl podał, że kompleks przemysłowy należący do FCA Poland może zostać wykupiony przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ). W skład kompleksu wchodzi zakład FCA Powertrain, który obecnie wytwarza silniki spalinowe do samochodów osobowych.

Z informacji podanych przez portal wynika, że PGZ ogłosiła postępowanie przetargowe, a wyłoniona w nim firma „przeprowadzi tzw. due diligence prawny i finansowy (audyt ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową) oraz opracuje struktury transakcji kompleksu przemysłowego od FCA Poland z siedzibą w Bielsku Białej oraz części przedsiębiorstwa spółki pod firmą FCA Powertrain Poland”.

Portal bielsko.biała.pl stwierdził, że postępowanie ogłoszono w związku z potencjalnym nabyciem FCA Poland i Powertrain przez PGZ i podał, że jak nieoficjalne ustalił „spółka należąca do Skarbu Państwa rozważa uruchomienie w Bielsku-Białej produkcji podzespołów Jelcza (to spółka należąca do PGZ), które wykorzystywane są w wojsku”.

Jelcz dostarcza ciężarówki dla Wojska Polskiego. Ostatnio nie narzeka na brak zamówień. Na podwoziach Jelczy mają być montowane m.in. amerykańskie wyrzutnie rakiet HIMARS oraz ich południowokoreańskie odpowiedniki Chunmoo.