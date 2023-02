Duża inwestycja Volvo Cars w Polsce. Będziemy tworzyć nowe technologie

Volvo Cars coraz mocniej rozwija sieć swoich ośrodków badawczo-rozwojowych, szczególnie w zakresie rozwoju oprogramowania. W końcu ubiegłego roku otworzyła dwa nowe ośrodki, a teraz zapowiada powstanie kolejnego w Krakowie.

Volvo chce zatrudnić w Krakowie ponad pół tysiąca inżynierów do połowy dekady.

Krakowski hub Volvo ma być centrum rozwoju oprogramowania – od podstawowych technologii bezpieczeństwa, po oprogramowanie do autonomicznej jazdy.

Obecnie Volvo prowadzi ośrodki w Sztokholmie, Lund i Göteborgu w Szwecji, w Bangalore w Indiach oraz w Szanghaju w Chinach.

Volvo Cars poinformowało, że do końca tego roku stworzy w Krakowie Tech Hub, zatrudniając około 120 inżynierów. W połowie dekady firma chce zatrudniać w Krakowie od 500 do 600 osób.

Według Jima Rowana, prezesa Volvo Cars, miasto jest wschodzącym centrum technologicznym, z szeroką siecią firm technologicznych w regionie. Posiada również duży sektor telekomunikacyjny, który był bogatym źródłem rekrutacji w innych lokalizacjach, gdzie ma centra inżynieryjne.

Volvo zauważa, że podczas gdy inne duże, globalne firmy technologiczne są obecne w Polsce, wiele z nich nie odkryło jeszcze Krakowa. „Będziemy pierwszym producentem samochodów ze znaczącą obecnością inżynierów, co sprawia, że jest to doskonała lokalizacja dla naszego nowego Tech Hubu” – zapewnia Volvo. Warto jednak przypomnieć, że choć ośrodków należących do samochodowych marek w mieście nie ma, to od wielu lat działa w nim duże centrum techniczne założone przez Delphi, dostawcę części i technologii motoryzacyjnych. Dziś centrum należy do koncernu Aptiv.

W Krakowie będą pracować nad bezpieczeństwem i autonomiczną jazdą

Krakowski hub Volvo ma być centrum rozwoju oprogramowania w istotnych dla firmy obszarach – od podstawowych technologii bezpieczeństwa opartych na głębokim zrozumieniu przyczyn wypadków, po algorytmy percepcji i wspomagania kierowcy oraz oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Inne wyzwania inżynierskie to opracowanie naszych funkcji łączności nowej generacji lub wsparcie wszystkich naszych prac rozwojowych poprzez analitykę danych.

- Jesteśmy firmą zorientowaną na cel i technologię, więc nasza nowa generacja samochodów Volvo będzie czymś więcej niż tylko transportem. Będą to komputery na kołach, zaprojektowane tak, aby można je było aktualizować zdalnie za pomocą nowego oprogramowania. Oznacza to, że nasz krakowski hub technologiczny i rozwój własnych możliwości w zakresie tworzenia oprogramowania są kluczem do naszego przyszłego sukcesu – mówi Jim Rowan, CEO Volvo Cars. Do 2030 r. firma chce stać się w pełni elektryczną marką i liderem w dziedzinie nowych technologii.

Przyszłość należy do elektrycznych aut prowadzonych przez oprogramowanie

Według Volvo samochód przyszłości będzie w pełni elektryczny, w coraz większym stopniu sprzedawany przez Internet, napędzany najnowocześniejszymi komputerami głównymi z własnym oprogramowaniem, modernizowanym dzięki regularnym aktualizacjom.

„To sprawia, że rozwój wewnętrznego oprogramowania jest kluczem do osiągnięcia naszych strategicznych ambicji, które obejmują bycie liderem w dziedzinie nowych technologii i marką samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym do 2030 roku. Aby przyspieszyć naszą transformację, rekrutujemy tysiące talentów inżynierskich na całym świecie, a krakowski hub będzie kolejnym elementem tej układanki” – deklaruje firma w komunikacie.

Krakowski hub ma uzupełniać prace innych ośrodków koncernu na świecie

Krakowski Tech Hub ma współpracować z głównymi centrami inżynieryjnymi Volvo w Chinach i Szwecji, a także z innymi centrami technologicznymi tej marki na całym świecie.

Volvo należy do chińskiego koncernu Geely, który ma dostarczyć technologii także Izerze. Obecnie prowadzi Tech Huby w Sztokholmie i Lund w Szwecji, a także w Bangalore w Indiach. Posiada również duże centra inżynieryjne w Szanghaju w Chinach i Göteborgu w Szwecji. Volvo zaznacza, że chociaż każda z tych lokalizacji ma swój własny obszar zainteresowania, razem tworzą one kluczową sieć ośrodków innowacji strategicznie rozmieszczonych na całym świecie.

Najnowszym nabytkiem jest centrum w Sztokholmie, otwarte oficjalnie na początku grudnia ubiegłego roku. Ma powierzchnię 7500 mkw i zatrudnia ponad 700 osób, pracujących w takich obszarach, jak inżynieria oprogramowania, nauka i analiza danych czy zarządzanie produktami.

Kampus w Bangalore powstał zaledwie miesiąc wcześniej.