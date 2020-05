Duże szanse na wznowienie produkcji Tesli w Kalifornii

Władze kalifornijskiego hrabstwa Alameda poinformowały w środę, że skłonne są wyrazić zgodę na to, żeby Tesla otworzyła swój zakład we Fremont w przyszłym tygodniu, pod warunkiem, ze koncern wprowadzi dodatkowe procedury ochronne dla pracowników.

Rada wydziału zdrowia publicznego w hrabstwie Alameda poinformowała, że otrzymała przygotowany przez koncern plan zabezpieczenia pracowników fabryki przed zakażeniem Covid-19.

"Przeprowadziliśmy produktywne rozmowy z przedstawicielami Tesli odnośnie procedur, jakie mają być zastosowane w zakładzie, dodaliśmy również swoje rekomendacje. Ustaliliśmy, że jeśli firma zastosuje się do naszych wytycznych, a sytuacja epidemiologiczna w hrabstwie pozostanie bez zmian lub poprawi się, Tesla będzie mogła jeszcze w tym tygodniu uruchomić pierwsze operacje biznesowe, a od przyszłego tygodnia wznowić produkcję we Fremont" - poinformowały w oświadczeniu władze hrabstwa.

Miejscy urzędnicy podkreślili jednak, że wspólnie z wydziałem policji we Fremont będą nadzorować czy Tesla faktycznie zastosowała zalecone środki ochronne, w tym nakaz utrzymywania odpowiedniego dystansu pomiędzy pracownikami.

Jeszcze w poniedziałek szef Tesli Elon Musk poinformował, że otworzył fabrykę wbrew zakazowi władz hrabstwa i deklarował, że gotów jest poddać się za to aresztowi, jeśli władze uznają to za konieczne.

Musk powoływał się przy tym na decyzję gubernatora Kalifonii Gavina Newsoma, który jeszcze w ubiegłym tygodniu zezwolił firmom przemysłowym na ponowne uruchomienie zakładów. Postanowienie gubernatora nie zniosło jednak regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, wprowadzonych lokalnie przez hrabstwa, a władze Alamedy nie zgodziły się na otwarcie należącej do Tesli fabryki. W odpowiedzi Musk złożył pozew przeciwko hrabstwu do federalnego sądu w San Francisco i zagroził, że przeniesie zakład do innego stanu, jak Teksas czy Nevada.

Władze hrabstwa poinformowały, że od 4 maja stopniowo rozluźniają ograniczenia nałożone na przedsiębiorców - najpierw jednak zniesiono restrykcje w odniesieniu do kluczowych branży, w tym budownictwa. Pozostałe sektory będą mogły wznowić produkcję począwszy od 18 maja, pod warunkiem że pandemia Covid-19 nie nasili się.

Fabryka Tesli we Fremoncie wytwarza trzy modele samochodów elektrycznych koncernu (Model S, Model X i Model 3) i zatrudnia ponad 10 tys. osób.