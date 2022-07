Duży spadek ilości sprowadzonych używanych samochodów do Polski

W maju 2022 r. zarejestrowano w Polsce ponad 68 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek o 19,5 proc. rdr - wynika z danych Insytytutu Samar. Według Instytutu, sprowadzane są coraz starsze auta.

Jak podał we wtorek Samar, w szóstym miesiącu br. zarejestrowano w Polsce 68 tys. 162 sprowadzone z zagranicy używane auta osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 19,5 proc. Ponad 90 proc. pojazdów z importu stanowiły samochody osobowe, a pozostałą - samochody dostawcze.

Łączny import po sześciu miesiącach wynosi obecnie 335 tys. 89 aut i jest niższy od ubiegłorocznego o 19,5 proc. Nieco mniejszy spadek odnotowały samochody osobowe - 19 proc. Samochodów dostawczych sprowadzono o 24,5 proc. mniej rdr.

Z danych Samaru wynika, że sprowadzamy coraz starsze pojazdy. Średni wiek importowanego auta w czerwcu przekroczył 12,7 lat. Średnią zawyżają samochody osobowe, szczególnie te wyposażone w silniki benzynowe (13,6 roku). Najmłodsze są samochody elektryczne. W przypadku aut osobowych ich wiek wynosi 5,77 lat, a dostawczych ponad 7 lat.

Najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski pozostają niezmiennie Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. Na piątym miejscu pozostają Stany Zjednoczone.