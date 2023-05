Dwa francuskie koncerny starły się o nazwę Rafale

Ostatnio doszło do wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami francuskich koncernów. Dassault Aviation, producent samolotów bojowych Rafale, wyraził publicznie swoje niezadowolenie z faktu, że koncern motoryzacyjny Renault przedstawi niebawem nowy model SUV-a o tej samej nazwie.

Francuski koncern motoryzacyjny Renault w minionym tygodniu podał w komunikacie, że podczas rozpoczynającego się 18 czerwca Międzynarodowego Salonu Pokazów Aeronautyki i Kosmosu w Le Borget zaprezentowany zostanie nowy model SUV-a typu coupe z napędem hybrydowym o handlowej nazwie Rafale.

Warto w tym miejscu dodać, że Rafale to także nazwa wielozadaniowego myśliwca bojowego produkowanego od początku lat 90. przez firmę zbrojeniową Dassault Aviation. Samoloty te są na wyposażeniu lotnictwa francuskiego, ale zostały także zakupione przez siły zbrojne Chorwacji, Grecji, Indonezji, Egiptu, Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Renault od 1933 roku ma tytuł prawny do nazwy Rafale

Podczas niedawnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Laurent Dassault, wnuk założyciela firmy, zadał publiczne pytanie dotyczące sposobów uniemożliwiających Renault wykorzystanie marki znanej z lotnictwa na potrzeby promocyjne nowego samochodu osobowego. Jak się okazało, przedstawiciele obu spółek kontaktowali się w tej sprawie i to Renault ma tytuł prawny do nazwy.

Historia sięga roku 1933 kiedy to Louis Renault, założyciel koncernu o tej samem nazwie i wielki pasjonat lotnictwa, podjął decyzję o zakupie firmy Caudron, która produkowała samoloty. Rok później przygotowano prototyp, w którym zamontowano specjalny silnik, pozwalający na bicie rekordów prędkości. To wówczas na lotnisku pojawił się Caudron C460 Rafale, co w tłumaczeniu na język polski oznacza silny wiatr, sztorm. Łącznie wyprodukowano kilkanaście egzemplarzy tego modelu.

Helen Boucher na tym samolocie pobiła światowy rekord prędkości kobiet na dystansie 1000 kilometrów

Na tym jednosilnikowym samolocie Helen Boucher pobiła przed II wojną światową rekord prędkości kobiet na dystansie 1000 kilometrów. Lecąc po wyznaczonej trasie, osiągnęła średnią prędkość 445 kilometrów na godzinę.

- Dziedzictwo nazwy jest przesiąknięte historią i prestiżową listów rekordów w lotnictwie francuskim. Ta nazwa należy do Renault - czytamy w komunikacie spółki.

Wydaje się, że ten prestiżowy spór nie wyrządzi nikomu wielkiej szkody wizerunkowej, a przeciwnie - może utrwalić nazwę jako symbol francuskiej tradycji w lotnictwie i przemyśle samochodowym. Teraz tylko przyjdzie poczekać kilkanaście dni na oficjalną premierę nowego auta i wówczas można będzie poznać opinie, na ile nowy model zasługuje na tak historyczną nazwę.