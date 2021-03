Dwa i pół miliona Fiatów 500 z fabryki w Tychach

2,5 mln egzemplarzy Fiata 500 wyprodukowała w minionych 14 latach fabryka Fiat Chrysler Automobiles w Tychach, będąca obecnie częścią koncernu Stellantis. W poniedziałek z linii produkcyjnej zjechał dwuipółmilionowy egzemplarz tego auta, trafiającego do odbiorców w ponad stu krajach świata.

Z wynikiem 2,5 mln egzemplarzy Fiat 500 stał się najpopularniejszym modelem w historii tyskiej fabryki, wyprzedzając Fiata Pandę drugiej generacji (w latach 2003-2012 w Tychach powstało 2,168 mln aut tego modelu) i popularnego "Malucha" - Fiata 126p, którego tyska fabryka wytworzyła 2,166 mln egzemplarzy.

Choć produkowany w Tychach Fiat 500 jest obecny na rynku już od 14 lat, wciąż cieszy się dużą popularnością - od ponad 10 lat "pięćsetka" regularnie zajmuje najwyższe miejsca w rankingach sprzedaży samochodów miejskich w Europie.

W ub. roku tyska fabryka wyprodukowała blisko 121,8 tys. egzemplarzy tego auta, wobec niespełna 179,7 tys. rok wcześniej, zaś produkcja spokrewnionego z "pięćsetką" Abartha 500 przekroczyła 15,4 tys. sztuk, wobec ponad 21 tys. sztuk rok wcześniej. Ogółem "pięćsetki" i Abartha wytworzono w minionym roku w Tychach ponad 137,2 tys. sztuk, wobec 200,7 tys. aut rok wcześniej. Główną przyczyną spadku produkcji był trzymiesięczny przestój związany z pandemią COVID-19.

"Fiat 500 zakończył 2020 rok z tytułem europejskiego lidera sprzedaży w klasie samochodów miejskich, z imponującym udziałem w rynku wynoszącym 17,7 proc. Pięćsetka powtórzyła tym samym wynik z poprzedniego roku, jednocześnie zwiększając o kolejne trzy punkty procentowe swój udział w rynku" - podał koncern Stellantis w poniedziałkowym komunikacie.

Jubileuszowym modelem, który w poniedziałek zjechał z linii produkcyjnej tyskiej fabryki, był Fiat 500 w wersji Dolcevita, wyposażonej w silnik hybrydowy. Auto trafi na rynek francuski. Samochód poprzedzający 2,5-milionowy egzemplarz to Fiat 500 Sport dla klienta z Polski, a auto następne po jubileuszowym to sportowa wersja Abarth 595 Monster Energy Yamaha, która trafi do Włoch.

Najwięcej z 2,5 mln wyprodukowanych w Tychach w minionych 14 latach Fiatów 500 trafiło do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, ale w dziesiątce największych rynków jest też np. Japonia. "Pięćsetki" z Tychów jeżdżą również w tak egzotycznych dla Polaków miejscach jak Kajmany, Curacao, Saint Martin, Senegal, Nowa Kaledonia czy Ghana.

Fiat 500 to model, który w tym roku będzie obchodził 64. urodziny. Od debiutu pierwszej generacji w 1957 r. na całym świecie nabywców znalazło już 6,7 mln sztuk "pięćsetki" - większość to dawny, kultowy dla Włochów, model, zaś 2,5 mln to auto wytwarzane od 2007 r. w Tychach. "Pięćsetka" produkowana jest także w meksykańskim mieście Toluca, gdzie powstają auta na rynek amerykański. W ub. roku w Tychach rozpoczęto produkcję Fiata 500 w wersji hybrydowej.

W końcu ub. roku koncern Fiat Chrysler Automobiles (obecnie, w wyniku połączenia z Grupą PSA - koncern Stellantis) ogłosił program inwestycji w tyskiej fabryce. Ma on wytwarzać nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo, a seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli ma rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w tyskim zakładzie, obecnie zatrudniającym niespełna 2,5 tys. pracowników.

W ub. roku tyska fabryka wyprodukowała ponad 89 tys. samochodów mniej niż rok wcześniej. Spadek produkcji był następstwem pandemii i związanego z nią trzymiesięcznego przestoju - wobec spadku popytu na samochody. W 2020 r. fabryka wyprodukowała łącznie ponad 173,9 tys. samochodów, wobec niespełna 263,2 tys. aut w 2019 r. i prawie 259,5 tys. w roku 2018. Najważniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem z Tychów pozostaje Fiat 500. Z linii produkcyjnych tyskiej fabryki zjechało też w 2020 r. ponad 36,7 tys. aut marki Lancia Ypsilon.

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodów na świecie. Roczny rekord produkcyjny w tyskim zakładzie to ponad 600 tys. aut.

Fabryka w Tychach rozpoczęła produkcję w 1975 r. Wraz z zakładem w niedalekim Bielsku-Białej przez 27 lat wyprodukowała ponad 3,3 mln "maluchów" - Fiatów 126p. W zakładzie powstawały też m.in. fiaty Cinquecento, Seicento oraz Panda, której w latach 2003-2012 powstało ponad 2,1 mln egzemplarzy. W Tychach produkowano lub montowano także m.in. modele Punto, Bravo/Brava, Marea, Ducato, Iveco, Uno, Siena i Palio Weekend. Ponadto koncern Ford w latach 2008-2016 zlecał tyskiej fabryce produkcję Forda Ka.