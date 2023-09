Dystrybutor części samochodowych pokazał sprzedaż

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Auto Partner odnotowała znaczący wzrost sprzedaży w sierpniu 2023 roku - w ujęciu rok do roku o ponad 26 procent. Sierpniowe przychody okazały się jednak nieco niższe od tych osiągniętych miesiąc wcześniej.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Auto Partner, giełdową spółkę specjalizującą się w sprzedaży i dystrybucji części samochodowych, szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu 2023 roku wyniosły nieco ponad 310 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku (przychody wyniosły wówczas 245,3 mln zł) stanowi wzrost sprzedaży o 26,4 proc. rok do roku.

Narastająco, od początku roku do sierpnia włącznie, przychody grupy Auto Partner wyniosły prawie 2,4 mld zł, co wobec 1,84 mld zł w analogicznym okresie roku 2022 oznacza wzrost o 30,5 proc. rok do roku.

Przychody w ujęciu rok do roku mocno rosną, ale w ujęciu miesięcznym tendencja jest jednoznacznie malejąca. Wpływy ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2023 okazały się o około 3 mln zł niższe od tych z lipca 2023 (wówczas wyniosły 313 mln zł). Natomiast w czerwcu 2023 roku grupa zanotowała sprzedaż na poziomie 317 mln zł.

Poniżej graficzne zestawienie przychodów spółki:

Kapitalizacja giełdowa grupy Auto Partner wynosi obecnie około 2,7 mld zł. Od początku roku akcje dystrybutora części samochodowych podrożały już o ponad 55 proc. Największymi akcjonariuszami spółki są Katarzyna Górecka (25,7 proc. akcji) oraz prezes spółki Aleksander Górecki (21,7 proc. akcji).