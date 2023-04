Dzięki Kanadzie Volskwagen zbuduje fabrykę baterii za darmo

Niemiecka grupa motoryzacyjna Volskwagen wybuduje w Kanadzie fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. W ramach pomocy państwa w ciągu 10 lat, od chwili uruchomienia produkcji otrzyma z budżetu federalnego wsparcie na poziomie prawie 9 miliardów euro.

W związku z decyzją administracji amerykańskiej o przeznaczeniu prawie 5 tysięcy dolarów na dofinansowanie zakupu przez swoich obywateli samochodów bateryjnych produkowanych w krajach NAFTA (North American Free Trade Agreement) czyli Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen podjął decyzje o wybudowaniu w Kanadzie fabryki akumulatorów. NAFTA skupia: Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk.

Fabryka będzie zlokalizowana w Saint-Thomas w prowincji Ontario i powinna być oddana do użytku w 2027 roku. Koszt całej inwestycji to ponad 7 miliardów euro. Dzięki dostępności kanadyjskich baterii, wszystkie elektryczne modele Volkswagena produkowane w Stanach Zjednoczonych zostaną w nie wyposażone i spełnią normy amerykańskiego systemu dopłat bezpośrednich.

W projekt ten zaangażował się kanadyjski rząd federalny, który chcąc zachęcić do tej inwestycji, przyznał ogromną dotację celową, która w okresie 10 lat, od chwili rozpoczęcia produkcji, wyniesie od 8 do ponad 13 miliardów dolarów kanadyjskich, czyli według obecnego kursu walut niemal 9 miliardów euro. Oznacza to, że koncern motoryzacyjny otrzyma pełen zwrot nakładów poniesionych na budowę fabryki.

Fabryka będzie bezpośrednio zatrudniać 3 tysiące pracowników, a pośrednio oznacza to stworzenie ponad 30 tysięcy miejsc pracy.