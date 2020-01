E-prawo jazdy jeszcze w tym półroczu

W tym półroczu wprowadzone zostanie elektroniczne prawo jazdy - powiedział w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że już 70 tys. urodzeń dzieci zgłoszonych zostało przez interenet.

"Już dziś moglibyśmy uruchomić prawo jazdy w smartfonie, ale niestety musimy najpierw zmienić ustawę, żeby nie było ryzyka mandatu dla kierowców za brak prawa jazdy w papierze" - powiedział Zagórski w PR 24.

Według szefa resortu cyfryzacji, e-prawo jazdy będzie działać tak samo, jak elektroniczny dowód rejestracyjny. Jak tłumaczył kilka tygodni temu, "nie musimy go wozić ze sobą, bo służby mają dostęp do danych w systemie. Przy kontroli drogowej za jego brak nie dostajemy mandatu. Dokładnie tak samo będzie z prawem jazdy. Nie będziemy go mieć przy sobie, a służby sprawdzą nasze uprawnienia w systemie".

Dodał, że mPojazd, czyli odwzorowanie danych z dowodu rejestracyjnego, przypomni np. o zbliżającym się końcu badania technicznego czy polisy OC, a e-prawo jazdy przypomni natomiast o punktach karnych.

Jak dodał do czasu zmiany odpowiednich przepisów, aby nie wprowadzać zamętu, na razie tradycyjne prawo jazdy trzeba będzie jeszcze mieć przy sobie.

Szef resortu cyfryzacji mówił też o e-usłudze umożliwiającej zgłoszenie online narodzin dziecka. Jak wskazał, od uruchomienia usługi w czerwcu 2018 r. do ostatniej niedzieli liczba internetowych rejestracji narodzin dziecka przekroczyła 70 tys.

Minister zaznaczył również, że od wprowadzenia pięć dni temu e-recepty już ponad 2/3 recept w ostatnich dniach wystawione zostało w systemie elektronicznym. "Okres przejściowy, w którym recepty papierowe mogą być wydawane w określonych przypadkach, potrwa do lipca, ale już widać, że e-recepty przyjęły się Polsce szybciej niż w innych krajach" - dodał.

Wskazał też na zalety Internetowych Kont Pacjenta, których uruchomiono 1,2 mln. Działają one "niezależnie od e-recepty, do której nie trzeba mieć smartfona, ale mają wiele przydatnych funkcji, jak np. informacje o dawkowaniu leków" - wyjaśnił.

Elektroniczne recepty w polskich aptekach pojawiły się 1 stycznia 2019 r. Od tego momentu można je było zrealizować w każdej aptece w Polsce. Od 8 stycznia obowiązkowe jest wystawianie recept w postaci elektronicznej; papierowe mogą być wydawane w określonych przypadkach.

Pełną funkcjonalność e-recepta daje posiadaczom Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl.