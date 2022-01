Ekologiczne auta i autobusy już jeżdżą po ulicach. Problemem są ciężarówki

W wielu krajach nastąpił duży postęp w dekarbonizacji transportu drogowego, a niskoemisyjne lub bezemisyjne auta i autobusy są codziennością na ulicach wielu miast. Inaczej rzecz się ma z samochodami dostawczymi (MST) i ciężarówkami (HDT), gdzie zmniejszanie emisji spalin raczkuje z różnych powodów. Uwagami, jak sprostać temu wyzwaniu i przyspieszyć proces, dzielą się firma doradztwa strategicznego McKinsey oraz Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

Podstawowe technologie

Znaczenie partnerów w łańcuchu wartości i paliw alternatywnych

Bariery rozwoju bezemisyjnego transportu ciężarowego

Obecnie o akceptację ubiegają się dwie główne technologie napędu ciężarówek: elektrycznego z akumulatorami (BEV) oraz elektrycznego opartego na wodorowych ogniwach paliwowych (FCEV). Obie mają elektryczne układy napędowe z akumulatorami i silnikami elektrycznymi, ale wykorzystują różne systemy magazynowania energii.Podczas gdy szeroka oferta ciężarówek BEV stanie się dostępna przed 2025 r., większość producentów OEM inwestuje również w technologię FCEV, a wejście na rynek na dużą skalę planowane jest po 2025 r.W związku z tym przyszły rynek najprawdopodobniej będzie obejmował mieszankę technologii układu napędowego BEV i FCEV.Wypełnią one lukę w całkowitym koszcie posiadania (TCO) między tymi technologiami a alternatywami, tj. tradycyjnymi (pojazdy z silnikiem Diesla) lub innym rodzajem napędu (LNG, CNG).Chociaż raport koncentruje się na transporcie drogowym z zerową emisją w ruchu drogowym, pełna dekarbonizacja zależy od całego łańcucha wartości – podkreślają autorzy.Przykładowo ciężarówki BEV zasilane są energią elektryczną z sieci, ale należy pamiętać, że „intensywność emisji dwutlenku węgla w krajowych sieciach elektrycznych różni się w zależności od kraju”. W UE ok. 60 proc. energii elektrycznej pochodzi ze źródeł bezemisyjnych, więc dostawy energii odnawialnej muszą być rozszerzone równolegle wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ciężarówki BEV.Na rynku dostępna jest już mieszanka niebieskiego (niskoemisyjnego) wodoru i zielonego (odnawialnego, ale nadal we wczesnych etapach pilotażowych). Aby uzyskać w pełni efekt dekarbonizacji ciężarówek FCEV, dostępny do tankowania wodór musi pochodzić wyłącznie z ekologicznych źródeł.Oprócz BEV i FCEV przemysł może pomóc w zmniejszeniu emisji CO2 netto, stosując paliwa alternatywne.Opcja ciekłego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego (CNG) pozwala na umiarkowane oszczędności emisji CO2 w łańcuchu wartości. Pod tym względem lepiej rokuje możliwość upowszechniania spalania paliw syntetycznych i nowszych biopaliw, takich jak bio-LNG, bio-CNG i hydrorafinowany olej roślinny (HVO) – biodiesel.Ponieważ te alternatywne układy napędowe wykorzystują silniki spalinowe, mogą odgrywać istotną rolę jako rozwiązania pomostowe. Ale tylko „do czasu”, wszystkie generują bowiem emisje z rury wydechowej.Raport oparty jest na odpowiedziach ankietowych m.in. producentów ciężarówek, wielkich sieci sprzedaży, operatorów logistycznych, firm energetycznych, technologicznych czy ze sfery finansów. Z uzyskanych odpowiedzi – podkreślają autorzy – płyną następujące wskazania barier w upowszechnianiu zeroemisyjnego transportu ciężarowego lub zaleceń i propozycji.Barierą jest niewątpliwie brak infrastruktury ładowania (tankowania). W niektórych przypadkach ładowanie (tankowanie) może odbywać się w miejscach o ogólnym dostępie, np. przy dużych magazynach i w załadunku towarów. Ale podstawowym warunkiem jest budowa sieci stacji leżących wzdłuż głównych dróg. Dlatego potrzebne jest – opisane wyżej – zwiększenie nakładów inwestycyjnych i przyspieszenie realizacji inwestycji.Do przyspieszenia zmian we flocie ciężarówek potrzebny jest nowy model finansowania ich zakupu – wskazuje się w raporcie. Firmy finansowe muszą dostosować modele krzywej amortyzacji i kosztów operacyjnych tradycyjnych ciężarówek do droższych ciężarówek ZE.Potrzebne są zarazem nowe zasady finansowania, funkcjonujące na zasadzie marchewki i kija. Mogą one obejmować z jednej strony m.in. dotacje do zakupu ciężarówek ZE, dotacje do kosztów budowy infrastruktury i instalacji ładowania czy obniżki podatków dla firm, które zapewniają komercyjne ładowanie pojazdów elektrycznych.Z drugiej strony zaleca się objęcie ciężarówek spalinowych podatkiem od emisji dwutlenku węgla, dodatkowymi opłatami za użytkowanie określonych dróg, a także upowszechnienie zakazów ich jazdy w centrach miast.Branża transportu drogowego mogłaby skorzystać również z innowacyjnego finansowania leasingu ciężarówek ZE. Możliwe rozwiązania mogą np. obejmować dynamiczne systemy leasingu uzależnione od przebiegu pojazdów czy kupowanie przez klientów – na zasadzie okresowej subskrypcji – oferty użycia transportu ciężarówkami ZE itp.Droga do ZE transportu ciężarowego będzie płynniejsza, jeśli konsorcja branżowe będą współpracować nad skoordynowanym wdrożeniem gotowych do wprowadzenia na rynek pojazdów ZE i odpowiedniej infrastruktury. Niektóre projekty pilotażowe są już realizowane w Europie i mogą służyć jako modele do ich upowszechnienia – uważają autorzy raportu.