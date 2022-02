Elastyczność i współpraca. Mimo zaburzeń Toyota w Polsce nie zmienia planów

Z problemami, jakie dotknęły wiele sektorów przemysłu, udało nam się poradzić dzięki starannemu zarządzaniu, a także doświadczeniom, jakie zdobyliśmy wcześniej, np. po trzęsieniu ziemi w rejonie Tohoku w 2011 roku – powiedział Krzysztof Kwaśny, General Manager Supply Chain, Human Resources & Corporate Affairs w Toyota Motor Manufacturing Poland. Pandemia nie zmieniła planów koncernu dotyczących polskich fabryk, które czeka w tym roku uruchomienie nowej produkcji.

- Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie... Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna, a czynniki mające wpływ na dostawy się zmieniają.Staramy się monitorować zaburzenia w łańcuchu dostaw na bieżąco i w znacznie większym stopniu niż przed pandemią, co daje nam możliwość szybkiej reakcji na problemy. Ale jest jednak zbyt wcześnie, żeby móc jednoznacznie deklarować, które ze skutków COVID-19 są jedynie przejściowe, a które pozostaną z nami na zawsze...- Jak wspominałem, sytuacja w globalnym łańcuchu dostaw jest bardzo niestabilna... Nie skupiamy się na jednym scenariuszu. Analizujemy wiele wariantów wydarzeń. A przy tak dużej dynamice zdarzeń trudno o jednoznaczne wnioski.- Przez ostatnie 20 lat Toyota zainwestowała w polskie zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach łącznie ponad 6 miliardów złotych, z czego 2 miliardy w ostatnich pięciu latach, uruchamiając w tym czasie aż sześć projektów związanych z technologią hybrydową.Choć pandemia utrudniła Toyocie nie tylko funkcjonowanie w skali globalnej, ale i uruchomienie przez nas nowych linii produkcyjnych, nie zmieniła jednak planów koncernu dotyczących polskich fabryk. Przed nami nowe wyzwania m.in. start produkcji silnika elektrycznego MG2 pod koniec tego roku.- Od momentu powstania firmy Toyota stara się przyczynić do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez podejście zwane monozukuri - produkcję innowacyjnych produktów wysokiej jakości. Prawdą jest również to, że w całym świecie biznesu w dziedzinie zamówień występuje zwiększony nacisk na zrównoważony rozwój - zasady, które zarówno nasi klienci jak i społeczeństwo mocno cenią.Czytaj także: Wałbrzyska Toyota nie zwalnia tempa. Potroi produkcję silników elektrycznych Nasze partnerstwo z dostawcami opiera się na silnym fundamencie zrównoważonego rozwoju, jasno wyrażonym w wytycznych Toyoty dotyczących zrównoważonych zakupów (SPG - Sustainable Purchasing Guidelines), które wskazują na zobowiązania prawne, poszanowanie praw człowieka (w tym różnorodności) i kwestie ochrony środowiska (np. zmiany klimatu, wykorzystania zasobów, zarządzania odpadami itp.)Nasz cel, czyli osiągnięcie neutralności węglowej w skali globalnej do 2050 r., wpływa na cały cykl życia naszych produktów. Wspieramy naszych dostawców w rozwoju - i oczekujemy, że będą przestrzegać zasad zawartych w SPG. W przypadku gdy istnieje jakakolwiek obawa, że tak nie jest, prosimy ich o wyjaśnienia i ewentualne podjęcie stosownych działań naprawczych - jeśli jest taka potrzeba.