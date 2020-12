ElectroMobility Poland: W Jaworznie stanie fabryka samochodów elektrycznych. Produkcja w 2024

Fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera ma powstać w woj. śląskim, w Jaworznie - poinformowała spółka ElectroMobility Poland. Produkcja ma ruszyć w 2024 r.

We wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, samorządu Jaworzna i Lasów Państwowych podpisali w Katowicach "Memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów elektrycznych".

Premiera polskiej marki samochodów elektrycznych Izera odbyła się w końcu lipca br. Firma ElectroMobility Poland (EMP) przedstawiła dwa prototypy polskich samochodów elektrycznych (w wersji SUV i hatchback). Prezes ElectroMobility Poland Piotr Zaremba zapowiedział wówczas, że pierwsze Izery zjadą z taśmy produkcyjnej w III kw. kwartale 2023 r. Wcześniej - na przełomie II i III kw. 2021 r. miała powstać fabryka.



We wtorek spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że spośród 30 analizowanych przez firmę lokalizacji przyszłej fabryki najlepszą okazało się niespełna 90-tysięczne Jaworzno w małopolskiej części woj. śląskiego (w ostatnim etapie analiz rozpatrywano jeszcze Rudę Śląską). "Ten wybór i finansowe wsparcie rządowe dla projektu umożliwi rozpoczęcie inwestycji już jesienią 2021 r." - podała spółka.

Minister @KurtykaMichal: Inwestycja ta jest ważnym elementem planu dla Śląska, który pozwoli rozwijać innowacyjny przemysł i utworzy w regionie trwałe miejsca pracy. #Izera jest szansą dla funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału #elektromobilność. pic.twitter.com/bSPcWPg3UF — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) December 15, 2020

Minister @KurtykaMichal: Państwo, które myśli perspektywicznie, umie dostrzec rynkowe „momentum” i zdefiniować strategiczne obszary. Projekt polskiej marki samochodów elektrycznych #Izera stanie się dźwignią rozwoju dla całego sektora, dlatego otrzyma finansowe wsparcie rządowe. pic.twitter.com/Pl2cohVDbN — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) December 15, 2020

"Inwestycja jest ważnym elementem planu dla Śląska i pozwala nam rozwijać innowacyjny przemysł, który tworzy w regionie m.in. trwałe miejsca pracy. Izera jest szansą dla sprawnie funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy województwa"- ocenił Kurtyka.Minister zapowiedział również rządowe wsparcie projektu, ze względu na jego strategiczne znaczenie. "Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe momentum i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych" - podkreślił.Zaremba wyjaśnił, że pod kątem lokalizacji zakładu ElectroMobility Poland, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą, sprawdzała dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była możliwość zbudowania fabryki, odpowiedniego zalecza logistycznego oraz parku dostawców.Fabryka w Jaworznie będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której 60 proc. dotychczasowych inwestorów należy do branży automotive. Znane marki w KSSE to m.in.: Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, NGK Ceramics Polska, Brembo Poland, Isuzu Motors Polska, Guardian Częstochowa, ZF TRW Poland, Electrolux, Roca, SK Innovation czy Nexteer Automotive."Tu, na terenie KSSE, funkcjonuje znaczna część firm produkujących komponenty do samochodów. Nasi inwestorzy mogą stać się partnerami Izery i pomóc w tworzeniu lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy motorem branży automotive. To na Śląsku bije motoryzacyjne serce Polski i chcemy, żeby było to też serce elektromobile" - podkreślił prezes KSSE Janusz Michałek.Prezes Zaremba zadeklarował we wtorkowej informacji, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki w Jaworznie prac przygotowawczych, produkcja aut rozpocznie się w 2024 r. Pracę dzięki inwestycji ma znaleźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r. jako inicjatywa koncernów energetycznych - PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA, z których każdy objął po 25 proc. kapitału akcyjnego.W pracach nad polskim samochodem elektrycznym ma być wykorzystywany potencjał Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tworzą ją 33 instytuty w całej Polsce, które prowadzą badania m.in. nad innowacyjnymi środkami transportu, magazynowaniem i przetwarzaniem energii (ogniwa paliwowe, superkondensatory, baterie i akumulatory), a także doborem, implementacją i konfiguracją napędu elektrycznego.