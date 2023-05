Elektrolizery będą musiały trafić "pod strzechy". Potrzeba wielkich inwestycji

Specyfika wodoru sprawia, że najlepszym rozwiązaniem będzie tworzenie niewielkich, lokalnych elektrolizerów, wspierających magazynowanie energii z OZE czy tankowanie pojazdów. Do tego trzeba zbudować dodatkowo tyle źródeł OZE, ile dziś mamy wszystkich mocy w elektrowniach.

W najbliższej przyszłości podstawowym zastosowaniem wodoru może być magazynowanie energii z mniejszych, lokalnych instalacji OZE.

Polenergia do końca 2024 roku ma oddać do użytku elektrolizer o mocy 5 MW, który ma zaopatrywać w wodór dwie stacje tankowania - w Rzeszowie i Nowej Sarzynie.

Przy obecnych planach odwęglania transportu i gospodarki będziemy potrzebowali od 2030 roku 300 000 ton zielonego wodoru. Do jego wytworzenia będzie potrzebne tyle energii, ile dziś produkujemy w sumie w Polsce.

Implementowanie nieoczywistych rozwiązań to polska cecha. Widać to choćby po tempie rozwijania OZE w mniejszych miejscowościach. Wodorowa energetyka rozproszona także byłaby szansą dla Polski - powiedział Aleksander Korytowski, Head of Hydrogen Project Development w spółce Polenergia, podczas International Automotive Business Meeting w Jaworznie.

Jego zdaniem podstawowym zastosowaniem wodoru może być magazynowanie energii z mniejszych, lokalnych instalacji OZE. W przypadku mobilności problem jest jego zdaniem bardziej złożony.

W przypadku stacji tankowania mamy obecnie dwie drogi. Pierwsza z nich to stacje wspierane przez elektrolizery, druga zaś to stacje, których zbiorniki tankuje się dostawami z zewnątrz, tak jak paliwo na stacjach benzynowych. Pierwsze rozwiązania ogranicza liczbę klientów, jakich stacja jest w stanie obsłużyć. Zależy to od możliwości produkcyjnych elektrolizera. W drugim przypadku ograniczenia są mniejsze, bo zbiorniki stacji można wielokrotnie tankować, ale sam proces transportu wodoru jest skomplikowany.

Wodór trudno jest magazynować w dłuższym terminie

- Wodór nie lubi być magazynowany w czystej postaci, więc trzeba budować magazyny tylko na bieżące potrzeby, na 1 dzień może nawet niecały – powiedział Janusz Kertynski, Manager of Chemistry Segment Linde AG, Gas Division – Linde Gaz Polska, firmie w branży gazów przemysłowych i medycznych. Za względu na bardzo małe wymiary cząstek wodór wydostaje się z instalacji łatwiej niż inne gazy.

Problemem w transportowaniu wodoru może być także konieczność zachowania jego bardzo wysokiej czystości. Dla wodoru wykorzystywanego w ogniwach paliwowych wynosi ona 99,999 proc. Każde przepompowanie wodoru między kolejnymi zbiornikami magazynów czy samochodów transportujących gaz, a także rurociągami niesie ryzyko dostania się do gazu zanieczyszczeń.

Polenergia do końca 2024 roku ma oddać do użytku elektrolizer o mocy 5 MW, który ma zaopatrywać w wodór dwie stacje tankowania - w Rzeszowie i Nowej Sarzynie. Będą z nich korzystały samochody ciężarowe i autobusy. Według specjalistów transport ciężki to obszar, w którym wodór będzie miał największe znaczenie.

Wodór to dobre rozwiązanie dla ciężkiego transportu

Według Janusza Kertyńskiego w przypadku samochodów osobowych wodór będzie paliwem niszowym, m.in. ze względu na wysoki koszt aut z ogniwami paliwowymi, ale w wypadku samochodów ciężarowych będzie podstawowym paliwem. W początkowym okresie samochody te będą się poruszały od jednego hubu tankowania, w którym będą pracowały elektrolizery do kolejnego. Dopiero rozbudowanie infrastruktury tankowania pozwoli na przywrócenie samochodom obecnej swobody przejazdów. Będzie to jednak wymagało bardzo wysokich nakładów na inwestycje, które trzeba rozpocząć już, jeżeli w latach 30. mamy dysponować siecią pozwalającą na w miarę swobodne poruszanie się samochodów.

Konieczność poruszania się w pobliżu stacji tankowania spowoduje, że pierwszym odbiorcą będzie komunikacja publiczna. W Polsce już wprowadzane są autobusy z ogniwami paliwowymi, które poruszają; się na z góry określonych trasach i mają blisko do bazy, gdzie może być umieszczony elektrolizer ze stacją tankowania.

Janusz Kertynski powiedział, że Polenergia ma coraz więcej zapytań dotyczących budowy infrastruktury ładowania dla flot autobusowych. Na razie dotyczą one niewielkich flot, obejmujących najwyżej kilkanaście autobusów, ale według niego wkrótce wielkość flot zacznie rosnąć.

Powszechne wykorzystanie wodoru będzie wymagało wielkich inwestycji

Maciej Płonka, prezes Parts4Cleaning, podkreśla trudność oszacowania kosztów inwestycji w dalszym horyzoncie czasowym. – Już w okresie 5 – 10 lat nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic pewnego o kosztach. Ostatnie lata pokazały, że zmiany zachodzące w świecie są tak duże, że trudno je prosto ekstrapolować, więc koszty inwestycji i okres zwrotu są trudne do oszacowania – powiedział Maciej Płonka.

Bez wątpienia jednak będą one ogromne. Janusz Kertyński stwierdził, że przy obecnych planach odwęglania transportu i gospodarki będziemy potrzebowali od 2030 roku 300 000 ton zielonego wodoru. Do jego wytworzenia będzie potrzebne 24 TWh energii elektrycznej, a więc tyle, ile dziś produkujemy w sumie w Polsce. Tyle, że energia wykorzystywana do produkcji wodoru będzie musiała być całkowicie zielona.

Na plus można za to zapisać to, że w przypadku OZE koszty produkcji energii nie podlegają takim wahaniom, jak w przypadku energetyki zależnej od ceny wykorzystywanych surowców kopalnych.