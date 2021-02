Elektromobilność i sztuczna inteligencja rzeczy to przyszłość Boscha

Bosch ujawnił szacunkowe wyniki za 2020 rok, w którym zanotował kilkuprocentowy spadek przychodów. To w dużej mierze wynik problemów przemysłu motoryzacyjnego, nieco zrównoważonych przez lepszą sprzedaż w dziedzinie sprzętu gospodarstwa domowego.

Sztuczna inteligencja rzeczy

Denner zauważył przy tym, że inwestycje w rozwijanie napędów elektrycznych muszą pochodzić z produkcji dla samochodów spalinowych. W tle tych rozważań jest ostrzeżenie przed wprowadzeniem normy spalania Euro 7, która zdaniem Dennera mogłaby postawić sektor motoryzacyjny w trudnej sytuacji. Celem powinno być połączenie wspierania zielonej transformacji motoryzacji z dbaniem o istniejące w tym sektorze miejsca pracy.Kolejną „nogą” przyszłego rozwoju mają być technologie związane z AIoT, czyli połączeniem AI (sztucznej inteligencji) z IoT, czyli internetem rzeczy. Chodzi o wart miliardy rynek rozwiązań dla skomunikowanych urządzeń, sensorów, czujników zbierających i wysyłających dane do siebie i do chmury. Bosch deklaruje, że w ostatnich latach sprzedał około 10 mln zdolnych do komunikowania się narzędzi elektrycznych, sprzętu AGD czy systemów ogrzewania.Koncern już od 2017 roku prowadzi badania nad sztuczną inteligencją w ramach osobnego podmiotu – Bosch Center for Artificial Intelligence. Po trzech latach udział BCAI w przychodach spółki wynosi już 300 mln euro.Czytaj także: Bosch wciąż wierzy w diesla W tym obszarze także motoryzacja ma swój udział. W nowoczesnych samochodach montuje się coraz więcej zaawansowanej elektroniki, a z wejściem autonomicznych pojazdów ta ilość jeszcze wzrośnie. Tylko w drugiej połowie ubiegłego roku Bosch zyskał zamówienia o wartości 2,5 mld euro w dziedzinie systemów komputerowych wykorzystywanych w samochodach. Kolejnych wielomiliardowych zamówień oczekuje w tym roku.Bosch spodziewa się, że będzie to trudny rok. – Kryzys jeszcze nie minął – mówi Stefan Asenkerschbaumer, dyrektor finansowy koncernu i precyzuje, że nie chodzi tylko o wciąż wysoki poziom zachorować na koronawirusa, ale także gospodarcze skutki Brexitu czy konfliktu między Chinami i Stanami Zjednoczonymi.